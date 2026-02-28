Barcelona - Villarreal en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports

Sigue en directo el encuentro entre Barcelona y Villarreal correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports que se disputará a partir de las 16:15 horas en el Estadio Spotify Camp Nou

El encuentro que se disputará a partir de las 16:15 en el Spotify Camp Nou, medirá a dos equipos que son síntoma de goles y espectáculo. El primero contra el tercero de LaLiga EA Sports.

El Barcelona de Hansi Flick llega a esta jornada tras recuperar el primer puesto de LaLiga EA Sports el pasado fin de semana. Los culés vencían 3-0 al Levante y aprovechaban el tropiezo del Real Madrid ante Osasuna. Solo un punto separa a Barcelona y Real Madrid tras 25 jornadas.

El Villarreal tiene complicado el asalto a la segunda plaza de LaLiga EA Sports ya que los de Marcelino están a nueve puntos del Real Madrid de Arbeloa. Si deben estar pendientes los groguets de mantener la tercera plaza ante el acecho del Atlético de Madrid que está a tres con 48.

Barcelona y Villarreal son dignos protagonistas de un partido que en sus últimas cinco citas ha dado un total de 28 goles. Además, de los últimos 10 partidos entre culés y groguets, solo ha habido un triunfo local. Fue en la 2022/23 con victoria del Barcelona por 3-0. El resto han sido victorias a domicilio de uno u otro contendiente.

El Barcelona jugará antes que el Real Madrid, que no será hasta el próximo lunes cuando se mida al Getafe en el Santiago Bernabéu. Con un triunfo culé, los de Arbeloa deberán salir a no fallar ante los azulones para no quedarse a cuatro o tres puntos del liderato. Todo esto en unos días en los que culés y merengues han conocido respectivamente sus emparejamientos en los octavos de Champions League ante Tottenham y Manchester City respectivamente.

El Barcelona de Hansi Flick asaltó La Cerámica en la jornada 17, concretamente el 21 de diciembre. Los culés vencieron por 0-2 gracias a los goles de Raphinha desde los once metros y Lamine Yamal a pase de Frenkie De Jong (lesionado y ausente este domingo). El Villarreal terminó con 10 jugadores debido a la expulsión de Renato Veiga.

Hansi Flick llegará este sábado a los 100 partidos oficiales con el Barcelona y según el alemán, no le importaría sumar otro centenar dirigiendo a los culés.

Barcelona y Villarreal protagonizarán uno de los partidos más interesantes de LaLiga EA Sports ya que se vivirá un duelo que en las últimas temporadas ha tenido un total de 28 goles en las últimas cinco citas. El partido entre Barcelona y Villarreal dará comienzo a partir de las 16:15 horas en el Estadio Spotify Camp Nou

Barcelona - Villarreal hoy en directo en LaLiga EA Sports

El Barcelona de Hansi Flick llega a este duelo ante el Villarreal en una posición que si se lo hubiesen dicho al final de hace dos jornadas, muchos culés no se lo hubiesen creído. El Barcelona recuperó el liderato la pasada jornada tras vencer al Levante y aprovechar el inesperado tropiezo del Real Madrid ante Osasuna en el Sadar.

Por tanto, el Barcelona llega en el punto más alto de la tabla con 61 puntos tras 25 jornadas y siendo el equipo más goleador de toda la Primera división con un total de 67 dianas. El Barcelona debe salir a ganar ante el Villarreal ya que un tropiezo podría facilitar que el Real Madrid recupere el liderato el próximo lunes, donde recibirá en el Santiago Bernabéu al Getafe. A favor de los culés está la estadística que dice que los de Hansi Flick cuentan sus 12 partidos en casa por victorias, siendo el único equipo que puede presumir de este dato.

Barcelona - Villarreal en directo y online hoy en LaLiga EA Sports

El Villarreal de Marcelino por su parte llega a este duelo ante el Barcelona con la vista puesta más bien hacia atrás que hacia delante. Los groguets son terceros con 51 puntos y tienen al acecho a un Atlético de Madrid que en Liga ha mostrado una versión menos fiable que en Copa del Rey. El Villarreal sin embargo ve algo más lejos al Real Madrid, al que tiene a nueve y por el momento parece poco probable un asalto a la segunda plaza del campeonato. Como visitante, el Villarreal de Marcelino ha sumado dos triunfos en sus últimos cinco encuentros. Curiosamente esas victorias se dieron ante rivales de la Comunidad Valenciana como son Elche y Levante.

Enfrentamientos previos entre Barcelona y Villarreal

Tal y como apuntábamos anteriormente, los últimos cinco duelos entre Barcelona y Villarreal se han saldado con un total de 28 goles en total. En la primera vuelta, el Barcelona se impuso en La Cerámica por 0-2. Además, parece que los triunfos locales entre Barcelona y Villarreal son complicados en las últimas temporadas. En los 10 últimos enfrentamientos, solo uno ha terminado con triunfo local y fue en la 2022/23 con el Barcelona venciendo por 3-0 a los groguets.