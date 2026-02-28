Mallorca - Real Sociedad: Horario y dónde ver en TV hoy el partido de LaLiga

El Mallorca, después de haber despedido a Jagoba Arrasate, está obligado a ganar para salir de los puestos de descenso a Segunda división. Por su parte, la Real Sociedad quiere continuar la racha de buenos resultados que continuar en la pelea por Europa

RCD Mallorca y Real Sociedad se enfrentan, a partir de las 18:30 horas en el Estadio de Son Moix, en uno de los partidos más interesantes de la jornada 26 de LaLiga. Un encuentro en el que ambos equipos buscan la victoria por diferentes motivos. El conjunto balear tiene que ganar para salir de los puestos de descenso a Segunda división, mientras que el vasco debe lograr el triunfo para continuar en la pelea por Europa.

Sin duda, el más necesitado es el RCD Mallorca que llega a este partido contra la Real Sociedad después de que Jagoba Arrasate haya sido despedido como entrenador después de los malos resultados que ha obtenido en este comienzo de temporada. Por su parte, la Real Sociedad quiere reencontrarse con el triunfo después del empate que logró en casa contra el Real Oviedo y que ha frenado su buena racha de resultados que lo había convertido en uno de los más serios aspirantes para clasificarse para jugar competición europea la próxima temporada.

¿Dónde ver por TV el partido RCD Mallorca - Real Sociedad de LaLiga?

El partido que disputan el RCD Mallorca y la Real Sociedad comienza a las 18:30 horas en el Estadio de Son Moix y se podrá ver por la plataforma DAZN el cual también se puede sintonizar a través de Movistar+ y de Orange TV. El encuentro corresponde a la jornada 26 de LaLiga.

¿Cómo seguir online el partido RCD Mallorca - Real Sociedad de LaLiga?

También se podrá seguir el choque en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club balear y de la entidad vasca habrá información actualizada al instante de este partido correspondiente a la jornada 26 de LaLiga.

¿Cómo escuchar por la radio el partido RCD Mallorca - Real Sociedad de LaLiga?

Para quien no pueda ver el duelo por televisión o no tenga contratado los servicios de las plataformas televisivas que retransmiten el choque y quiera acompañar el directo de ESTADIO Deportivo, puede sintonizar cualquier emisora de radio de nivel nacional que dará una amplia cobertura de lo que ocurra en este partido entre el RCD Mallorca y la Real Sociedad correspondiente a la jornada 26 de LaLiga.