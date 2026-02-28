Claudio Giráldez no busca excusas en las bajas para el Girona - Celta y mira de reojo a Europa: "El Lyon es claro favorito"

Marcos Alonso y Starfelt se suman a las ausencias de Borja Iglesias y Pablo Durán, pero el técnico celeste tiene "recursos y energía para hacer un buen partido" este domingo en Montilivi

Tras lograr el pase a los octavos de final de la Europa League, donde le aguarda ya el Olympique de Lyon, el Celta de Vigo retoma LaLiga este domingo en Montilivi, ante el Girona, con el objetivo de mantenerse en la sexta plaza que asaltó la pasada jornada. Con 13 'finales' por delante, el gran objetivo celeste no es otro que volver a sellar un pasaporte continental, algo que tendrá que ir compaginando con el reto de llegar lo más lejos posible en la segunda competición europea.

Al respecto, Claudio Giráldez, entrenador del cuadro gallego, espera una eliminatoria de máxima dificultad contra el conjunto francés, subrayando este sábado que "el Lyon es claramente el favorito porque han sido primeros en la fase de grupos y jugarán la vuelta en su estadio". "A veces se nos olvida que el equipo que nos tocó es el que ganó la fase de grupos a ocho partidos en la Europa League. Lo digo por si alguien puede pensar que es más asequible que el otro que nos podía tocar (Aston Villa)”, apuntó el técnico pontevedrés.

Los elogios al Olympique de Lyon

Además, el preparador celeste lamentó que su equipo tenga que jugar el partido de vuelta en el Groupama Stadium, un campo “imponente” y donde le espera un rival “con una capacidad descomunal para hacer daño”. “Es un equipo muy físico, vamos a tener que estar perfectos para pasar la eliminatoria”, avisó Giráldez, que se agarra a la “ilusión” que hay en el vestuario para sorprender al conjunto dirigido por Paulo Fonseca.

“Yo tengo mucha confianza en mi equipo. La ilusión que tenemos todos por pasar nos tiene que ayudar a mantenernos 180 minutos con la opción de poder pasar. Sabemos que va a ser difícil, sabemos que posiblemente va a ser el cruce más complicado que pueda tener alguien en este momento de la competición. Nos ha tocado el Lyon y tenemos que ir a por ellos”, resaltó.

Giráldez recordó que el Lyon es tercero actualmente en una liga “emergente” como la francesa, en la que hay equipos “con un talento brutal tanto en lo físico como en lo técnico”.“Me mantengo que no me gustaban los rivales franceses, pero tampoco me gustaba el Aston Villa. Si queremos seguir adelante y seguir soñando tenemos que superar a equipos muy potentes”, sentenció.

Optimista ante un Girona mejorado

Pero antes de afrontar el duelo continental ante el cuadro galo, el Celta de Vigo buscará mantener la sexta plaza en LaLiga este domingo en el campo del Girona con las bajas de Marcos Alonso y Starfelt, que se suman a las ya conocidas de Borja Iglesias y Pablo Durán. Pese a ello, el técnico celeste cree que su equipo tiene "recursos y energía para hacer un buen partido". "Las bajas de arriba nos modifican en cómo vamos a apretar, no en la intención. A nivel defensivo, es la línea más poblada, ha habido partidos buenos recientes de Aidoo, de Manu, Carlos hacía tiempo que no salía y estuvo bien, Yoel...", explicó, elogiando además a un rival al que ve "más cerca de lo que era el año pasado".

"Habla muy bien de Míchel la capacidad de adaptarse a lo que va teniendo y, dentro de su identidad, poder jugar de 4-3-3 o tener más jugadores por dentro o menos. Los buenos resultados hacen que pueda asumir más riesgo en esa movilidad y ser un equipo más dinámico y más móvil en el posicionamiento de lo que fue hace un par de meses en un 4-3-3 un poquito más posicional", sentenció.