Míchel mantiene la duda de Ounahi en el once ante el Celta de Vigo: "Está preparado"

El entrenador del Girona, en la previa del encuentro contra el Celta de Vigo en Montilivi, ha comparecido en rueda de prensa para valorar el importante choque ante los de Claudio Giráldez, al que llegan tras empatar frente al Alavés

El Girona recibirá mañana domingo al Celta de Vigo en Montilivi, en el encuentro correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports. El conjunto de Míchel vuelve a su estadio tras el empate a dos ante el Alavés en Mendizorroza, en el que fue el regreso de Ounahi a la convocatoria. Por ello, el equipo catalán, con bajas sensibles en la lista para verse las caras con los de Claudio Giráldez, afronta el choque con el objetivo de seguir sumando y puntos y alejarse cada vez más de la zona de descenso, donde se encuentran Mallorca, Levante y Oviedo.

Míchel confirma las novedades en la convocatoria del Girona

De esta manera, Míchel comenzó la rueda de prensa desvelando las novedades en la convocatoria para recibir al Celta de Vigo: "Está todo el mundo bien menos los jugadores lesionados de larga duración como Van de Beek, Portu, Juan Carlos y Ter Stegen. Álex Moreno quería entrar ya en la convocatoria, pero hemos decidido que no. No jugará aún". Además, sobre el conjunto de Claudio Giráldez destacó que "es uno de los mejores equipos con la pelota de LaLiga. Es un equipo que está haciendo una temporada increíble, en Liga y Europa. Está luchando por estar arriba, rival muy complicado. Necesitamos ser capaces de contrarrestar su juego porque es de los que tiene más ritmo. Hemos de parar su dinámica con la pelota y ser capaces de dominar el partido. Queremos dar un paso adelante, necesitamos mucho los puntos y que nuestra gente está al 200% con nosotros. Será un partido en el que sufriremos por momentos".

Por otro lado, Míchel habló de la mejoría del Girona en este año: "Venimos haciendo las cosas mejor en este 2026 y tenemos la sensación de que el equipo está con más seguridad en el juego y en los partidos cuando el rival está en fase ofensiva. Pero queda mucho. Ya he dicho que necesitamos llegar los más pronto posible a los 42 puntos, seguir en Primera, porque es lo más importante para la sostenibilidad y estabilidad del club. Estamos cerca y necesitamos seguir con la misma sensación de necesidad porque está todo muy igualado. Hemos de seguir haciendo puntos y que los rivales estén muy incómodos en nuestra casa y que les sea muy difícil sacar puntos de Montilivi".

Míchel apunta el objetivo de la permanencia en Primera División

En este sentido, Míchel insistió en el objetivo de la permanencia en Primera División: "Hemos de ir partido a partido y pensar en los 42 puntos porque llevamos un año y medio sufriendo mucho. Necesitamos ser capaces de tener un objetivo claro. Los jugadores saben que lo más importante es seguir en Primera, es donde queremos estar el año que viene. Más allá del partido de mañana tenemos muy claro que el objetivo es la permanencia. La temporada empieza en agosto y acaba en mayo y ahora mismo estamos en la posición 11, es nuestra realidad. Llevamos un 2026 muy bueno, pero antes hemos sufrido mucho. Hemos de tener tranquilidad. La temporada es larga y necesitamos tener claro un objetivo. Después, si nos da tiempo para algo más, nosotros no renunciamos a nada".Por último, Míchel valoró el estado de forma de Ounahi y la opción de que entre en el once titular en el encuentro de mañana contra el Celta de Vigo: "Es un jugador que tiene mucha calidad y que ha venido de lesión, pero recupera la forma de una manera muy rápida. Veremos qué es lo mejor para el equipo y para él también. Está preparado, veremos si para ser titular o no".