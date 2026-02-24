El CTA dicta sentencia con el pisotón de Echeverri a Koundé, previo al gol de Fran Beltrán

El Comité Técnico de Árbitros ha valorado la acción del Girona - Barcelona que tuvo lugar el pasado 16 de febrero en Montilivi, que acabó con victoria de los de Míchel y expulsión de Joel Roca por una entrada sobre Lamine Yamal

El Barcelona cayó derrotado en su visita al Girona, en el encuentro correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports. Los de Hansi Flick, que comenzaron adelantándose con el tanto de Pau Cubarsí, vieron como le remontaban los locales gracias a los goles de Lemar y Fran Beltrán. No obstante, el segundo viene precedido de una jugada que protestaron los azulgranas, ya que Echeverri pisa a Koundé en los instantes previos al lanzamiento del ex del Celta de Vigo, lo que impide que el francés pueda seguir la jugada y defendiendo la misma, por lo que el Comité Técnico de Árbitros ha querido valorar.

El VAR, bajo la lupa por su actuación en el Girona - Barcelona

César Soto Grado fue el encargado de impartir justicia en el Girona - Barcelona del pasado 16 de febrero, que estuvo acompañado de David Gálvez, en el VAR. El árbitro, que estuvo presente en el choque de Montilivi, no tuvo dudas en pitar un penalti para el equipo de Hansi Flick en el descuento de la primera parte. Lamine Yamal se hacía cargo del balón, dispuesto a lanzarlo desde los once metros. Sin embargo, su disparo se estrelló en la madera y el 0-0 se mantuvo en el encuentro de LaLiga EA Sports. No obstante, la polémica del derbi se enfocó en los últimos minutos del partido, cuando el marcador mostraba el 1-1 momentáneo. En este sentido, un gran golpeo de Fran Beltrán desde la frontal hizo que los locales se pusieran por delante del marcador. Sin embargo, la acción vino precedida de un pisotón de Echeverri a Koundé, pero ni el árbitro prinicipal ni el del VAR mostraron sanción al jugador argentino ni anularon la jugada.

Esto provocó que el Girona 'respirarse' de cara a la clasificación de LaLiga EA Sports, donde se coloca actualmente en la undécima posición de la tabla con 30 puntos, a siete de los puestos europeos, tras el empate en el día de ayer frente al Alavés en Mendizorroza. La siguiente prueba será el Celta de Vigo de Claudio Giráldez, que visitará Montilivi el próximo domingo, encuentro fijado para las 21:00 horas. Por otra parte, el Barcelona, que perdió el liderato tras el choque contra los de Míchel, pudo recuperar la primera plaza con la victoria frente al Levante y la derrota del Real Madrid en El Sadar ante Osasuna. Por ello, los de Hansi Flick, que cuentan con 61 puntos tras las primeras 25 jornadas del campeonato doméstico, se verán las caras con el Villarreal este sábado en el Camp Nou.

El CTA da su veredicto sobre la decisión tomada en Montilivi

Por ello, el Comité Técnico de Árbitros ha querido repasar en el día de hoy dicha jugada y valorando la actuación de Soto Grado. En este sentido, el CTA explica que el VAR "revisa toda la jugada de ataque y al considerarla acción interpretable por el árbitro, mantiene la decisión de campo validando el gol". Además, apunta que "si un jugador pisa a otro con fuerza innecesaria, debe sancionarse. Para el CTA, el jugador del Girona pisa temerariamente al rival, lo elimina de la acción defensiva. Y dicha infracción debe sancionarse con falta y tarjeta amarilla. El VAR debió intervenir al tratarse de un error claro, obvio y manifiesto. Y recomendar al árbitro la decisión en el monitor para cambiar la decisión".