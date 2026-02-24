Iago Aspas, tajante acerca de su futuro en el Celta de Vigo: "Más de una temporada no habrá"

El futbolista del Celta de Vigo volvió a hablar de la incertidumbre acerca de su futuro, declarando que aún no ha tomado la decisión

El Celta de Vigo, aferrado a la séptima plaza de LaLiga, sueña con repetir el éxito de la pasada temporada clasificándose, por segunda vez consecutiva, a una competición europea. Este curso, el equipo vigués disfruta de la experiencia en Europa, gracias, en gran medida, a Iago Aspas que fue uno de los artífices en la pasada campaña, renovando un año más con el conjunto celeste. Su contrato finaliza en junio de 2026 y aún no ha tomado la decisión final, aunque desvela que hay conversaciones con Marco Garcés, director deportivo del Celta.

Iago Aspas se reúne con Marco Garcés en torno a su futuro en el Celta de Vigo

El futbolista del Celta de Vigo volvió a hablar de la incertidumbre acerca de su futuro, declarando que aún no ha tomado la decisión. En este sentido, como viene haciendo en las últimas semanas, no dio demasiadas pistas sobre su continuidad una temporada más en el fútbol profesional. “No tengo prisa, lo que tenga que venir ya vendrá más adelante. Más que una temporada no habrá. Me reuní con Marco Garcés en su despacho hace un mes y medio y me dijo que la intención del club era que continuara una temporada más. Le pedí un poco de tiempo porque no tenía prisa. Creo que era una decisión que iba a tomar más adelante si me retiraba o no”, explicó Iago Aspas en El Larguero de la Cadena Ser.

Iago Aspas disfruta con su nuevo rol en el Celta de Vigo

De momento el de Moaña disfruta con los minutos que Giráldez le ofrece, siendo un jugador revulsivo, aunque clave, en sus planes. “Estoy bastante contento con los minutos que estoy teniendo. Ahora tengo más experiencia, sé elegir mejor las jugadas que cuando empecé, pese a que pierdes un poco el físico por la edad”, subrayó el delantero celeste, para quien el nivel “táctico y físico” es lo que más ha cambiado en el fútbol. “Yo me considero un jugador de calle, pero también he tenido que amoldarme al fútbol actual. Ahora tengo que apretar más, trabajar más en defensa, pensar un segundo antes que el rival porque no soy un futbolístico físico”, expuso.

El derbi gallego, el gran deseo de Iago Aspas

Por último, y en otro orden de cosas, Iago Aspas mostró su deseo de que el Deportivo ascienda a Primera División para revivir el derbi gallego en la máxima categoría. “Siempre lo he dicho. Es bueno para Galicia tener muchísima más repercusión, para toda la hostelería, para los aficionados. Creo que sería un partido precioso, tanto en Balaídos como en Riazor”.