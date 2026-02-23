Más argumentos para la renovación de Iago Aspas

El capitán del Celta ha firmado cuatro días de ensueño con tres goles y una asistencia para encarrilar el pase a octavos en la Europa League y recuperar la sexta plaza en LaLiga, motivos más que de sobra para que alargue su carrera una temporada más...

La temporada 2025/2026 está muy cerca de entrar en su recta final y eso implica que además de ir viendo qué objetivo peleará cada equipo en la clasificación. Con su triunfo frente al Mallorca el Celta de Vigo adelantó al Espanyol para alcanzar la sexta posición y mínimo, asegurarse de momento su presencia en la próxima edición de la Conference League, que podría ser plaza de Europa League si Atlético o Barcelona gana la Copa del Rey.

Con 37 puntos en su casillero, el Celta saca dos de ventaja al Espanyol y tres al Athletic Club, por lo que la lucha por los puestos europeos promete alargarse hasta la última jornada del campeonato liguero, como así parece que puede extenderse también la decisión de Iago Aspas.

El capitán y leyenda del Celta de Vigo acaba contrato el próximo 30 de junio y a sus 38 años se está pensando muy bien si continuar o no. Argumentos para alargar su carrera deportiva hay de sobra y este pasado domingo se encargó de refrendarlos, saltando al campo en el minuto 69 y haciendo los dos goles del triunfo olívico ante el Mallorca.

Papel protagonista ante el Mallorca y el PAOK

Dos tantos para redondear cuatro días perfectos ya que ante el PAOK de Salónica, contra el que fue titular, también fue vital ya que hizo el 0-1 y dio la asistencia del 0-2. Todo ello ha provocado evidentemente que la cuestión de su futuro vuelva a estar de actualidad en Vigo.

Si por rendimiento se trata, no hay dudas. El de Moaña suma siete goles y seis asistencias en una temporada donde ha visto como las titularidades han ido menguando, sobre todo en LaLiga, donde tan solo ha salido de inicio en ocho de 25 ocasiones. Todo lo contrario que en la Europa League. El capitán del Celta está disfrutando del regreso europeo habiendo sido titular en siete de nueve encuentros pero habiendo participado en todos.

Solo ha jugado cuatro partidos completos entre las tres competiciones, ya que Giráldez se afana en mimarlo y cuidarlo para tenerlo al mejor nivel y siempre disponible, habiendo sumado ya más de 1.500 minutos (1.509 exactamente). Sin embargo, al final gran parte de la decisión se va a basar en lo que sienta el propio Iago Aspas.

Giráldez no tiene dudas sobre su importancia: "Es diferencial"

Sabe que su físico ya no es el mismo pero sigue siendo muy competitivo y quiere jugar siempre. El próximo 1 de agosto cumplirá 39 años y podría alargar su leyenda al menos una temporada más, si fuera por Claudio Giráldez, su renovación se habría firmado hace tiempo.

"No he cambiado de opinión. Espero que le animen estos partidos, esta semana que ha hecho, a seguir. Y creo que se encuentra bien, está contento y ojalá sea así. Pero bueno, como dije, creo que no tenemos que hablar toda la semana de esto ni presionarlo, porque es una decisión suya, individual, personal. Y creo que tiene claro que todos queremos que continúe, por muchísimos motivos, pero principalmente porque es un futbolista diferencial", decía el técnico del Celta tras el triunfo ante el Mallorca.