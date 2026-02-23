El Celta de Vigo pierde a Borja Iglesias para la jornada 26 de LaLiga

El Celta de Vigo no podrá contar con Borja Iglesias para medirse al Girona tras ver la quinta amarilla de la temporada en el último minuto ante el Mallorca

El Celta de Vigo, tras un tramo de temporada dónde la victoria empezaba a atragantarse, regresó a la senda de la victoria para consolidarse en puestos de la Conference League al derrotar por 2-0 al Mallorca. Claudio Giráldez señaló que el equipo había hecho un trabajo estupendo y equilibrado, pero un ligero contratiempo condiciona al Celta de Vigo de cara al siguiente partido, dónde no podrá contar con Borja Iglesias por sanción.

Borja Iglesias, sancionado para el siguiente partido del Celta de Vigo en LaLiga

El delantero gallego llegaba apercibido a la jornada 25 de LaLiga y no comenzó el duelo como titular, dejando su sitio a Ferrán Jutglà que regresaba al once inicial. El santiagués vio el encuentro desde el banquillo, pero ante el atasco del Celta en ataque, Claudio Giráldez optó por dar minutos al ex bético. Borja Iglesias ingresó en el terreno de juego en el minuto 69 por el delantero catalán y protagonizó una de las jugadas del partido al sufrir un agarrón dentro del área. El colegiado señaló penalti e Iago Aspas, en el minuto 85, abrió la lata para los locales. El cambio dio alas al equipo gallego que remató la faena con otro gol del de Moaña. Cuando el partido estaba abocado a su final, Borja Iglesias, en el minuto 98, vio la cartulina amarilla y se perderá la siguiente jornada de LaLiga ante el Girona por sanción. El delantero del conjunto gallego, de esta forma, llega sin tarjetas a la visita del Real Madrid a Balaídos.

La baja de Borja Iglesias y Pablo Durán deja a Ferrán Jutglà como único referente en la punta de ataque

El problema de la sanción de Borja Iglesias, más allá de que no estará disponible para el choque ante el Girona, es que deja la punta de ataque en manos de Ferrán Jutglà, que apunta a ser el único referente en ataque para el duelo ante el conjunto rojiblanco ya que Pablo Durán se retiró lesionado. El delantero del Celta sufre un esguince "en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha", según la primera exploración que le hicieron los servicios médicos del club. El atacante gallego se lesionó en el minuto 44 del partido que este domingo enfrentó a su equipo con el Mallorca en Balaídos y tuvo que ser sustituido antes del descanso por el sueco Williot Swedberg. Durán, que a principios de año ya se había perdido varios partidos por una lesión de hombro, se retiró llorando al vestuario. El Celta informó que el atacante está descartado para el partido del jueves contra el PAOK, correspondiente a la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League y es duda para el fin de semana.