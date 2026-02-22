Pablo Durán, limitado por el hombro

"Hay una parte evidentemente del hombro que le ha limitado, como es normal", destacaba el entrenador del Celta para justificar la falta de protagonismo de Pablo Durán

El Celta de Vigo sigue luchando por terminar la temporada en puestos europeos. El ataque del cuadro celeste será clave de aquí al final de temporada, al igual que lo ha sido la defensa hasta el momento. Borja Iglesias se ha adueñado de la punta del ataque, relegando a un segundo plano a un Pablo Durán que ha perdido protagonismo y minutos debido a que su hombro lo está limitando, según ha señalado el propio Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo.

Claudio Giráldez habla de las molestias de Pablo Durán

"Hay una parte evidentemente del hombro que le ha limitado, como es normal. Un jugador tan de contacto como él, que es tan exigente en lo físico, a veces le limita un poquito y creo que le ha restado minutos por esa parte", comenzó diciendo en rueda de prensa el entrenador del Celta de Vigo que sigue mirando por la salud de su futbolista. "Creo que a veces está mejor, más confiado en ese hombro, e irá recobrando protagonismo porque es un jugador que hemos echado de menos en este tiempo, que nos da muchas cosas y que en cuanto esté estable y bien en lo físico y en lo mental es un jugador muy importante para nosotros", continuó Claudio Giráldez que desea una pronta recuperación a Pablo Durán. "Ojalá pueda recuperar pronto su mejor nivel y esté tranquilo consigo mismo, creo que es un poco la clave ahora mismo", desea el técnico gallego.

Las molestia de Pablo Durán le abren la puerta a Ferrán Jutglà

Mientras tanto, Claudio Giráldez se apoya en Jutglá. El delantero catalán se reencontró con el gol en el último partido de LaLiga jugado por el Celta y está llamado a dar un paso al frente mientras Durán recupera las buenas sensaciones y deja atrás las molestias del hombro. "Está contento, está feliz, le veo muy bien en el día a día, le veo muy bien en los partidos y de eso se trata y ojalá podamos ir teniendo partidos buenos de Ferran como han tenido estos últimos", destacaba en rueda de prensa Giráldez sobre el atacante del conjunto gallego. Con su gol ante el Espanyol, Ferrán Jutglà suma 3 tantos en lo que va de temporada, unos números no muy convincentes a primera vista, pero que apuntan a seguir creciendo a medida que el catalán disponga de minutos y de la confianza de Giráldez en una temporada de adaptación a la élite del fútbol español.