Celta - Mallorca: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 25 de LaLiga

El Celta de Vigo recibe al Mallorca en Balaídos en un duelo correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports, marcado por las aspiraciones europeas del conjunto gallego y la necesidad del equipo balear de reaccionar para salir de los puestos de descenso

El Celta de Vigo afronta el choque de la jornada 25 de LaLiga EA Sports en un momento bastante irregular, muy alejado de la imagen ofrecida durante la primera vuelta, aunque mantiene la séptima posición y continúa en plena pelea por los puestos europeos. Los vigueses saben que este encuentro puede ser determinante para seguir en la lucha continental, especialmente pendientes de lo que ocurra en el duelo entre Atlético de Madrid y RCD Espanyol, que puede marcar el rumbo de la zona alta.

A pesar del bajón en resultados, el conjunto celeste sigue dependiendo de sí mismo. La falta de continuidad y los errores defensivos en momentos clave han frenado su progresión, pero Balaídos vuelve a presentarse como un escenario fundamental para recuperar sensaciones y reforzar la confianza del grupo.

El Mallorca, por su parte, llega en una situación delicada tras complicarse aún más su panorama con la derrota ante el Real Betis Balompié el pasado domingo, resultado que le ha llevado a ocupar la 18ª posición, y que le hace entrar en puestos de descenso. El equipo balear atraviesa un tramo complicado en el que no logra encontrar estabilidad.

Ni siquiera los 16 goles de su delantero referencia, Vedat Muriqi, segundo máximo anotador del campeonato, están siendo suficientes para sostener al equipo, que sufre especialmente en defensa. La fragilidad atrás está penalizando a un Mallorca que en temporadas anteriores había destacado precisamente por su solidez, y que ahora necesita reaccionar cuanto antes para evitar que la situación se agrave.

El choque en Balaídos se presenta, por tanto, como una auténtica final anticipada para ambos, el Celta busca mantenerse firme en la pelea por Europa, mientras que el Mallorca necesita puntuar para salir del descenso y recuperar la confianza.

Celta - Mallorca: fecha y horario del partido en la jornada 25 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports que enfrenta a Celta de Vigo y Mallorca en el Abanca Balaídos está programado para el domingo 22 de febrero de 2026, con inicio previsto a las 18:30 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 25 de LaLiga entre Celta y Mallorca?

El Celta de Vigo - Mallorca de la jornada 25 de LaLiga EA Sports será ofrecido a través de DAZN LaLiga (M55 O113) y LaLiga TV Bar, canales que cuentan con los derechos de retransmisión del campeonato. Para acceder a la emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma correspondiente.

Celta No Iniciado - Mallorca

¿Cómo seguir online el Celta de Vigo - Mallorca, encuentro de la jornada 25 de LaLiga?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Celta - Mallorca de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de su web, con un minuto a minuto detallado de todo lo que ocurra sobre el césped de Balaídos. Una vez finalice el encuentro, la cobertura continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y el análisis de las acciones más destacadas y polémicas del duelo.