Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports, tras la victoria del Atlético de Madrid y la derrota del Real Madrid en la jornada 25 de primera división

Empates vibrantes en San Sebastián y Sevilla, y las victorias de Osasuna y Atlético de Madrid ante el Real Madrid y Espanyol aprietan aún más la clasificación de LaLiga EA Sports

La Real Sociedad y el Real Oviedo protagonizaron uno de los encuentros más intensos del curso. El conjunto asturiano sorprendió al adelantarse con dos tantos tras el descanso, aprovechando errores defensivos y una gran efectividad en el juego aéreo.

Hasta ese momento, la primera mitad había sido equilibrada y con escasas ocasiones claras, más marcada por el orden táctico que por el brillo ofensivo. Sin embargo, todo cambió tras el paso por vestuarios. El Oviedo golpeó primero a balón parado y amplió la ventaja poco después, dejando a los donostiarras contra las cuerdas.

La reacción local fue contundente. Con cambios ofensivos y mayor profundidad por bandas, la Real recortó distancias y terminó volcándose sobre el área rival. El empuje tuvo premio con el empate y, poco después, con un tercer tanto que parecía decisivo. Pero cuando todo apuntaba a una remontada heroica, un cabezazo visitante en los últimos instantes firmó el 3-3 definitivo. Un punto que sabe a poco para ambos en su lucha por objetivos ambiciosos.

Empate con polémica en el Villamarín

El Real Betis y el Rayo Vallecano igualaron 1-1 en un duelo condicionado por decisiones arbitrales discutidas. El Betis, que pelea por entrar en puestos de Champions League, llevó la iniciativa en muchos tramos y logró adelantarse tras aprovechar un error defensivo rival.

El Rayo reaccionó antes del descanso y restableció la igualdad con una acción bien elaborada por banda. En la segunda mitad, ambos reclamaron posibles penaltis que no fueron señalados, aumentando la tensión en el estadio. El reparto de puntos frena las aspiraciones verdiblancas de acercarse a la zona alta y mantiene a los madrileños en una posición comprometida cerca del descenso.

Osasuna golpea al Real Madrid

La gran sorpresa llegó en El Sadar, donde CA Osasuna superó 2-1 al Real Madrid en un duelo intenso y decidido en el tiempo añadido. El conjunto navarro mostró mayor determinación y castigó la falta de claridad ofensiva del líder.

Budimir adelantó a los locales desde el punto de penalti. Aunque el Madrid logró empatar tras el descanso, Osasuna mantuvo la presión y encontró el premio final con un tanto que desató la euforia rojilla. Esta derrota deja al equipo blanco pendiente de lo que haga el FC Barcelona, que podría aprovechar la ocasión para recuperar la cima de la clasificación.

Atlético vence al Espanyol y se mantiene en puestos europeos

El Atlético de Madrid derrotó 4-2 al RCD Espanyol en el Metropolitano, remontando tras el gol inicial de los visitantes. Sørloth fue clave con un doblete, mientras que Lookman y Giuliano completaron la victoria. El Espanyol recortó con Edu Expósito, pero no pudo evitar la derrota. Con este triunfo, el Atlético se afianza cuarto con 48 puntos, y el Espanyol suma 35, mostrando dificultades en 2026.

Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports en la jornada 25