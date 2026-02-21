Atlético de Madrid 4-2 Espanyol: Golpe encima de la mesa de Sorloth que mantiene la crisis perica

El conjunto de Simeone se llevó el triunfo ante los de Manolo González gracias a una gran actuación del delantero noruego, que firmó un doblete, además de los goles de Giuliano y Lookman para seguir en la parte alta de la tabla de LaLiga EA Sports. Por otro lado, el equipo perico suma dos puntos de 24 posibles en 2026

Atlético de Madrid y Espanyol se citaron en el día de hoy en el Metropolitano, en el encuentro correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports. Simeone, que apostó por dejar en el banquillo a Koke y Julián Álvarez, buscaba una victorias tras dos derrotas consecutivas en el campeonato doméstico. En diferente situación llegaban los de Manolo González, que optó por una defensa de cinco en su objetivo de lograr tres puntos que aún no han podido conseguir en el 2026.

Jofre Carreras y Sorloth empiezan poniendo los goles en el Metropolitano

De esta manera, Simeone comenzó en el Metropolitano contra el Espanyol: Oblak, Pubill, Hancko, Ruggeri, Marcos Llorente, Cardoso, Alex Baena, Giuliano Simeone, Griezmann, Lookman y Sörloth. El técnico del Atlético de Madrid dejó a Koke y Griezmann en el banquillo, además de contar con las bajas de Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza. Por otro lado, Manolo González decidió empezar con Marko Dmitrovic; El Hilal, Riedel, Cabrera, Calero, Carlos Romero; Urko, Pol Lozano, Jofre; Dolan, Kike García. Los colchoneros comenzaron buscando la posesión de balón, además de presionar alto la salida de balón del equipo perico. Por otro lado, los locales dejaron mejores registros de cara a puerta, con cuatro a diferencia de los visitantes, y en la posesión del esférico, con 68% por 32%. Sin embargo, los blanquiazules comenzaron golpeando primero en el partido: un gran robo de Dolan, que iniciaba la contra, terminaba en un pase a Jofre Carreras que, con un doble remate, conseguía derribar la puerta de Oblak y hacer el primero en el marcador.

Sin embargo, el Atlético de Madrid consiguió reaccionar y se vino arriba desde el gol de Jofre Carreras. Lookman fue de los más activos de la primera parte, encarando constántemente y buscando el tanto en el marcador del Metropolitano. De esta manera, el premio iba a terminar llegando en el minuto 21: Marcos Llorente recibía un balón en el lateral del área, buscaba a Sorloth y éste cruzó la pelota para meter la misma en la portería de Dmitrovic, levantando a la grada colchonera y poniendo el empate en el encuentro. Tras ello, jugadores como Griezmann o Álex Baena tuvieron ocasiones para remontar el choque, pero los disparos y definiciones se marcharon desvíados. Por ello, ambos jugadores se marcharon a vestuarios con tablas en el marcador y todo por decidir en la segunda parte.

La eficacia de los de Simeone facilita los tres puntos a su favor

Por otro lado, la segunda parte no pudo comenzar mejor para el Atlético de Madrid, que volvió a tirar abajo la portería de Dmitrovic para hacer, en este caso, el segundo del marcador: una gran jugada colectiva de los de Simeone acaba en las botas de Álex Baena, que mete un pase filtrado a Giuliano y éste define a la perfección para remontar el partido. Tras ello, Manolo González modificó el sistema e introdujo el primer cambio del partido, dando entrada a Ramón Terrats en sustitución de Riedel, volviendo de esta manera a la línea de cuatro. Sin embargo, los de Simeone siguieron a lo suyo y aprovecharon un córner botado por Griezmann para hacer el tercero: Ruggeri peinó el centro y Lookman remató finalmente para hacer el tercero y ampliar la ventaja.

El tercer gol del Atlético de Madrid le hizo a Manolo González introducir un triple cambio, con el objetivo de maquillar el resultado y de llevarse algún punto del Metropolitano. No obstante, los de Simeone volvieron a golpear, gracias a un Sorloth que remató un centro preciso de Ruggeri para hacer el cuarto y firmando el doblete contra el Espanyol. Sin embargo, el partido no iba a quedar ahí ya que, Edu Expósito, que llevaba diez minutos sobre el terreno de juego, se fabricó un disparo desde la frontal para hacer el segundo y recortar distancias en el marcador. De esta manera, Alejandro Múñiz indicaba el final del encuentro con victoria rojiblanca, que deja a los locales en el día de hoy cuartos clasificados con 48 puntos y a los visitantes sextos con 35, haciendo tan solo dos punto de 24 posibles en 2026.

- Ficha técnica:

4 – Atlético de Madrid: Oblak; Giuliano (Le Normand, m. 82), Llorente (Molina, m. 75), Pubill, Hancko, Ruggeri; Johnny Cardoso, Álex Baena (Koke, m. 61); Griezmann (Almada, m. 75), Lookman (Julián Alvarez, m. 61); Sorloth.

2 – Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Riedel (Terrats, m. 57), Fernando Calero, Cabrera, Carlos Romero; Dolan (Ngonge, m. 70), Urko, Pol Lozano (Edu Expósito, m. 70), Jofre (Pere Milla, m. 77); y Kike García (Roberto, m. 70).

Goles: 0-1, m. 6: Jofre. 1-1, m. 21: Sorloth. 2-1, m. 49: Giuliano. 3-1, m. 58: Lookman. 4-1, m. 71: Sorloth. 4-2, m. 80: Edu Expósito.

Árbitro: Alejandro Muñiz (C. Gallego). Amonestó con tarjeta amarilla al visitante Ngonge (m. 84).

Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo quinta jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio Metropolitano ante 56.412 espectadores.