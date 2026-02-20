Manolo González: "Si el Atlético está así en el fútbol mundial es en gran parte por Simeone como entrenador"

El técnico del Espanyol compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el partido contra el equipo colchonero en el Metropolitano, al que llegan con el objetivo de romper la mala racha de resultados

El Espanyol visita mañana al Atlético de Madrid en el Metropolitano, en el encuentro correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports. El conjunto de Manolo González atraviesa actualmente una mala racha en el campeonato doméstico, por lo que intentará volver a la senda de los tres puntos en el choque ante los de Simeone. En este sentido, del técnico del equipo perico ha aprovechado la oportunidad para elogiar al entrenador argentino y su paso por el club colchonero. Por otro lado, ha hablado de su futuro y la confianza de la dirección deportiva.

Manolo González, consciente de lo que le espera en el Metropolitano

De esta manera, Manolo González ha confirmado la disponibilidad total de sus jugadores para visitar al Atlético de Madrid: "Si hoy no hay nada de última hora, mañana estará toda la plantilla disponible para viajar a Madrid y para poder jugar". Por otro lado, el técnico del Espanyol habló de sus opciones para ganar en el Metropolitano y plantar cara a los de Simeone: "Ya lo hemos conseguido otras veces. Ha demostrado diferentes caras, en Sevilla contra el Betis, tres días después pierde, luego contra el Barça 4-0... Y finalmente lo del otro día contra el Rayo, pero ellos iban pensando un poco en el Brujas. Es un partido complicado, esperamos competir y dar la cara".

Además, Manolo González repasó el nivel actual del Atlético de Madrid, pese a los últimos resultados: "Puede ser que piensen en Europa, pero vienen de resultados malos en Liga como nosotros últimamente. Debes centrarte en el partido, ellos en su campo son tremendamente fuertes, el público es complicado. De los que más me impresionó el año pasado. Pueden jugar 25 jugadores y ninguno te baja el nivel. Han hecho un desembolso económico enorme y con un potencial que los demás no tenemos".

Manolo González ensalza la figura de Simeone

En este sentido, Manolo González fue preguntado por si era el 'Simeone' del Espanyol: "Mis años aquí son como los años de los perros. Aguantar tres años en el Espanyol tiene mérito. Aunque parezca que no. Nunca me hubiese esperado estar tantos años en el Espanyol. Ojalá pueda estar muchos más. Ojalá. Pero lo único que pido es que si estoy en el Espanyol es porque la gente quiera que esté. Por mantener unidad en el club y ayudar a que el club sea mejor. Si ese momento de irme tiene que llegar porque el momento no es bueno, es cuando tocará irse. Por suerte tengo el apoyo de la gente, del club y de los jugadores. Y son los tres puntos más importantes de todos. Quiero seguir por ser una figura de unidad y no de discrepancia".

Por último, Manolo González quiso ensalzar la figura de Simeone: "Con Simeone hay que echar la vista atrás. Tenemos muy poca memoria en el fútbol. Y no lo digo por mí. Sino por Simeone. Hay que ver cuándo llegó y cómo está ahora. No iba a la Champions cada año y jugaba por no descender. Lo ha estabilizado, ganando Ligas, Copas del Rey, Europa League, meterlo en dos finales de Champions... Parece poco. Es mucho. Nadie de aquí piensa que el Atlético vaya a quedarse fuera de Champions el año que viene. Pero si el Atlético está así en el fútbol mundial es en gran parte por Simeone como entrenador".