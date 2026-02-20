Test F1 2026 | Test de Baréin en directo hoy con Fernando Alonso y Carlos Sainz la sexta y última jornada de pruebas

La última jornada de los tests de Bahréin de Formula 1 llega este viernes con más dudas que certezas en la gran mayoría de equipos y solo una constante, el dominio de Mercedes

Muy buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de los tests de pretemporada de Formula 1 en Bahréin.

Tras cinco jornadas de pruebas, este viernes todo llega a su fin en el circuito de Sakhir, dos semanas antes de que la acción arranque en Melbourne.

El día será clave para Carlos Sainz, pues el Williams sigue avanzando tras los muchos problemas que ha enfrentado esta pretemporada y después de las 117 vueltas de Alex Albon este jueves, ahora el madrileño tendrá 8 horas para exprimir su máquina antes de Australia.

Si hay que fijarse en un equipo con problemas, ese es sin duda Aston Martin , que tanto el miércoles como ayer jueves han sufrido para tener continuidad en Bahréin y ahora deberán fiarlo todo a la última jornada de pruebas, en la que Lance Stroll estará a los mandos todo el día .

Ya están en marchas las últimas 8 horas de pruebas en el mundial de Formula 1 2026 . Una vez que esto acabe ya lo siguiente será fuego real.

Se han dado prisa en estos primeros minutos. Además de Carlos Sainz , que quiere aprovechar este día final, Arvin Lindblad, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Kimi Antonelli, Nico Hülkenberg e Isack Hadjar ya han salido de sus garajes

Carlos Sainz ha dado solo una vuelta de instalación y ha regresado al garaje de Williams, y ahora están de nuevo los mecánicos tocando cosas en el coche del madrileño. Mientras que por ahora los únicos que todavía no han salido son Lance Stroll, Checo Pérez y Oscar Piastri.

Ya ha salido a pista Piastri con el McLaren . Los papaya han ido a más en esta pretemporada y la oportunidad de ver como están este viernes será una forma de aclarar el nivel de los campeones previo al inicio de la acción.

Mientras todo el mundo ya está rodando de una forma o de otra, en Aston Martin van a otro ritmo y ahora mismo está Lance Stroll subiendo al coche . Van con calma los verdes.

Por ahora son Charles Leclerc e Isak Hadjar los que más y más rápido están rodando en estos minutos, aunque en tiempos lejanos a los mejores de la semana. El monegasco está en 1:33:6, mientras que el galo está a 8 décimas.

Quien sigue guardando es el Mercedes de Kimi Antonelli , pues el joven italiano está ahora mismo siendo muy conservador, probando cosas en su máquina antes de apretarlo a lo largo del día.

Mientras siguen pasando los minutos, en Aston Martin está todo tapado y no parece que vaya a salir pronto Lance Stroll . La semana está siendo dramática para los de Silverstone. La realidad es que están al nivel de Cadillac.

Honda ha salido al paso de los rumores sobre los problemas del jueves, que no han tenido que ver con la caja de cambios, según han comunicado oficialmente: "En la última tanda de ayer con Alonso, hubo un problema con las baterías que han impactado en el programa global de Aston Martin . Por falta de piezas, hoy hemos diseñado un plan de trabajo limitado, que consistirá en tandas cortas". Un mensaje que no es precisamente tranquilizador.

Hasta en las mejores casa hay problemas. El coche de Kimi Antonelli se ha quedado parado en la curva 10 . Uno de los pocos problemas de Mercedes estos días, el primero serio de la semana y apenas el segundo de la pretemportada.

El mundial de Formula 1 está cerca de empezar, tanto que como que dentro de dos semanas estará en marcha en Australia, pero antes tiene que ponerse punto y final a la pretemporada, algo que sucederá este viernes en Bahréin con las ocho horas finales de pruebas. Hasta ahora las cinco jornadas celebradas han dejado más dudas que certezas, pero también un denominador común, el dominio de Mercedes, que especialmente esta segunda semana se ha soltado más y está siendo el mejor equipo. Velocidad, fiabilidad, eficiencia y una comprensión de todos los nuevos parámetros que hacen que Kimi Antonelli y George Russell partan un paso por delante.

Más allá de las balas plateadas hay otros equipos que también han llegado con muy buenas sensaciones a este tramo final y son McLaren y Red Bull. Los papaya ganaron el año pasado y aunque el dominio ya no es el mismo, si que tienen un coche rápido. Y luego está Red Bull, que además de tener Max Verstappen, parece haber acertado en el motor y lo más probable es que sí que sean competitivos.

Por otro lado está la cara negativa, Aston Martin, que es un drama en sí mismo y ha hecho que el sueño de Fernando Alonso se esfume. La pretemporada de los verdes ha sido para olvidar, tanto que ayer el asturiano pasó un día dramático hasta que dijo adiós cuando se le paró el coche. Ya no está en Shakir, pues este viernes será completo de Lance Stroll.