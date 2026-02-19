Verstappen vuelve a la carga: ''No quiero que estemos cerca de la Fórmula E''

La batalla dialéctica del neerlandés con la FIA no acaba y vuelve a cargar contra los nuevos monoplazas tras el primer día de los test de Bahrein

Max Verstappen fue el único piloto que no participó en la jornada del 18 de febrero en los test de Bahrein que están en curso. Una estrategia elegida por Red Bull en la que la jornada del martes la corrió Isack Hadjar mientras que el neerlandés se quedaba en reserva. Unos monoplazas que al neerlandés no le terminan de convencer.

Adaptarse a los cambios no es sencillo, y más cuando está acostumbrado a la era de efecto suelo que tantísimas alegrías dio a Verstappen. En esta ocasión, ha vuelto a comparar los nuevos Fórmula 1 con los Fórmula E.

Verstappen no se baja del burro

Tras los primeros test de Bahrein, que tuvieron lugar del 11 al 13, el neerlandés habló sin paños calientes sobre sus sensaciones tras subirse a los nuevos monoplazas: ''La verdad es que para pilotar no es muy divertido. La palabra correcta es gestión''. Pero eso no fue nada para la bomba que soltó después: ''No es Fórmula 1, se siente más como un Fórmula E con esteroides. Como piloto puro, disfruto pilotando a fondo. Y ahora mismo no puedes hacer eso.Hay demasiadas cosas pasando. Lo que haces con los inputs tiene un efecto masivo en la parte energética. Para mí, eso no es Fórmula 1''.

Unas declaraciones que provocaron el revuelo mediático e incluso que el CEO de la Fórmula E le mandara un recado. Lo que la semana pasada definió como una forma de correr ''menos pura'' lo reafirma ahora en unas declaraciones recogidas por Motorsport, sin un ápice de arrepentimiento. Parece que Max Verstappen no es muy fan de la categoría de monoplazas eléctricos, ya que al ser preguntado sobre si más pilotos de Fórmula E podrían entrar en Fórmula 1 no se andó con chiquitas: ''Quiero decir, no en cuanto a los pilotos, porque hay muchos buenos pilotos que también sería capaces de rendir realmente bien aquí. Pero no quiero que estemos cerca de la Fórmula E''.

A la Fórmula 1, lo que es de la Fórmula 1

Es más, es que da la sensación que el controvertido piloto no quiere ver a la Fórmula E ni en pintura, al menos aplicada a su categoría: ''Quiero que de hecho nos mantengamos alejados de eso y seamos Fórmula 1. Así que no aumenten la batería. De hecho, que eliminen eso y se concentren en un buen motor. Y que la Fórmula E sea Fórmula E, porque de eso se trata''.

Tampoco le importan las críticas ya que asegura que ''solo estoy compartiendo mi opinión'' y que ''vivimos en un mundo libre, con libertad de expresión y sí, eso es lo que sentí. No todos tiene que sentir lo mismo, pero así es como me sentí y tampoco importa, por supuesto, lo que otras personas tengan que decir al respecto. Simplemente hicieron una pregunta y compartí mi opinión''. Max Verstappen dixit.