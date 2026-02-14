Verstappen no se muerde la lengua sobre la nueva F1: ''Se siente como una Fórmula E con esteroides''

El neerlandés ha sido una de las voces más crítica tras los test de pretemporada en Bahrein, cuestionando la complejidad en la gestión energética y admite que la experiencia de pilotaje ya no le resulta como antes

No siempre llueve a gusto de todos. Si no, que se lo digan a Max Verstappen, al que parece que la nueva normativa de la FIA no le termina de hacer gracia. Y es que adaptarse a todos los cambios que se han instaurado en la Fórmula 1 no ha sido fácil ni para los pilotos ni para las escuderías, que han tenido que cambiar completamente unos monoplazas que ahora los pilotos tienen que aprender a manejar. El neerlandés se ha mostrado muy crítico con la nueva normativa, llegando incluso a decir que le recuerda a la Fórmula E.

Verstappen no está contento

''Como piloto puro, disfruto pilotando a fondo. Y ahora mismo no puedes hacer eso. Hay demasiadas cosas pasando. Lo que haces con los inputs tiene un efecto masivo en la parte energética. Para mí, eso no es Fórmula 1'', comentaba Max en unas declaraciones recogidas por Car and Driver. ''Esto no es Fórmula 1. Se siente un poco más como un Fórmula E con esteroides. Probablemente la gente no estará contenta conmigo por decir esto. Pero soy una persona que habla claro. ¿Por qué no voy a poder decir lo que pienso de mi coche? Yo no escribí el reglamento'', comentaba sobre el nuevo monoplaza de Red Bull.

''En la historia del deporte, los pilotos más rápidos o mejores normalmente ganan el campeonato o acaban en el mejor equipo. Los buenos pilotos siempre estarán arriba. Se adaptarán. No es un problema de adaptación. Es un problema de disfrute. Mi preocupación no es esa. Es la experiencia general de pilotaje'', concluía Verstappen. Unas palabras esclarecedoras, que deja claro que no tiene problemas en adaptarse a los nuevos monoplazas, si no que más bien tiene que ver con las sensaciones al pilotarlo.

La Formula E manda un recado

''Anoche le envié un mensaje un poco irónico al respecto. No he visto el móvil, pero no creo que haya respondido. Pero si Max quiere probar el coche Gen4, tiene una invitación abierta. Sin cámaras ni medios de comunicación, en cualquier circuito del mundo que quiera, le pondremos un coche a su disposición. Creo que le impresionaría mucho lo que está por venir'', comentaba Jeff Dodds, CEO de la Fórmula E. Una invitación abierta a una categoría de monoplazas 100% eléctricos.

La FIA creó esta categoría para promover la movilidad sostenible, funcionando como laboratorio de tecnología eléctrica. Algo que, le guste o no a Verstappen, está muy relacionada con los nuevos monoplazas, ya que con la nueva normativa tiene más peso que nunca el factor eléctrico de los monoplazas.