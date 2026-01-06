Checo Pérez rompe el silencio sobre la jerarquía intocable de Verstappen en Red Bull

El 'Checo' ha decidido hablar sin rodeos sobre su etapa en la escudería austriaca, explicando que competir contra el neerlandés era una batalla perdida debido a que era un proyecto construido en torno a un solo nombre

Sergio 'Checo' Pérez se ha tomado esta temporada sabática con calma, después de casi 15 años ininterrumpidos en la Fórmula 1. Es por eso que ahora ha vuelto con más fuerzas, uniéndose al undécimo equipo que recién se estrena este año: Cardillac F1 Team. Y para cerrar una etapa y adentrarse por completo en otra, el mexicano ha vuelto a hablar de Max Verstappen y de su etapa en Red Bull, asegurando que ser su compañero es el peor trabajo que existe en la Fórmula 1.

El 'Checo' Perez habla sobre su mala experiencia en Red Bull

El 'Checo' ya no se anda con chiquitas, y en una charla con Cracks Podcast lo ha dejado claro al contar con pelos y señales como fue la experiencia en un equipo que sabía de antemano que no estaba enfocado en él: ''Estaba en el mejor equipo, pero era una escudería complicada, porque ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula Uno. Yo sabía a lo que me enfrentaba, ya que ese proyecto está hecho para Max''.

De hecho, también habla del momento en el que Christian Horner, ex director de la escudería austriaca, le dejó claro que tenían prioridad por el tetracampeón: ''La primera vez que me siento con Christian me dice: 'Vamos a correr con dos coches porque tenemos que correr con dos coches, pero este proyecto fue creado para Max, él es nuestro talento'. En Red Bull todo era un problema, si era más rápido que Max era un problema, se creaba un ambiente muy tenso si yo era más rápido''

La velocidad de Verstappen en entredicho

''En 2023, empiezo a pelear el campeonato con Max. Gana él una carrera, yo otra, él una y yo otra. Estábamos muy parejos. Cuando llegamos a Barcelona de estar peleando un segundo por vuelta ya estaba más lento, o sea, ya no controlaba yo el coche'', contaba el 'Checo' Pérez sobre aquella etapa en la que quedo como subcampeón del mundo tras competir cara a cara con Verstappen. En 2024 el mexicano se despidió con un octavo lugar, siendo su temporada más difícil en Fórmula 1 y cuando decidió tomarse un descanso antes de volver con la nueva escudería. Eso sí, quiso concluir con un mensaje positivo, dejando esta etapa atrás y mirando ya al futuro con Cardillac: ''Aprendí mucho en Red Bull. Aprendí a valorarme en las circunstancias en las que estaba, a sacarle el mayor provecho posible a todo''.