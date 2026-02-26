Isack Hadjar rompe el mito del segundo Red Bull: ''El trabajo con Verstappen ha sido muy bueno''

El joven se siente integrado en el equipo, sintiéndose en armonía con el neerlandés

Hasta llegar a Isack Hadjar, el segundo garaje de Milton Keynes ha sido todo un campo de pruebas. Red Bull el año pasado aprendió a pasar página, después de el caos interno de 2025 con la salida de figuras históricas como Horner y Marko. Ahora el equipo busca sangre nueva y sin miedo. Y es que el franco-argelino va a ser el sustituto de los dos pilotos que intentaron compartir el pasado año escudería con Verstappen: Liam Lawson a principios de año y Yuki Tsunouda desde mitad de la temporada, aunque su inconsistencia lo dejó como reserva.

Hadjar trabaja bien junto a Verstappen

Aunque aún no hay que cantar victoria, parece que Isack ha llegado en un buen momento. A diferencia del 'Checo' Pérez, se podría decir que Hadjar es un producto moldeado en la academia. De hecho, viene de un 2025 en Racing Bulls bastante bueno, donde incluso logró un podio, convenciendo aún más si cabe a los nuevos peces gordos del equipo.

Y bueno, también discrepa de el 'Checo' en la relación con su compañero de equipo, Max Verstappen: ''El trabajo con Max ha sido muy bueno, hasta ahora se ha mostrado muy abierto conmigo, así que es bueno tenerlo a mi lado como compañero'', comentaba Hadjar en unas declaraciones recogidas por Motor Sport. Un cambio que no ha sido tan notoria para el parisino: ''Para ser sincero, no parece que haya dado el salto a un nuevo equipo. Ya participé en las FP1 con este equipo en 2023 y 2024, además de que firmé con el Red Bull Junior Team en 2021''.

Un cambio casi imperceptible

''Al fin y al cabo, estoy trabajando con ingenieros a los que conozco desde hace tiempo. He participado en sesiones de simulación con ellos para el equipo, lo que ha facilitado mucho la transición'', continuaba Hadjar, que a sus 21 años se muestra ilusionado ante este nuevo proyecto. Otra cara conocida, Mekies, también le ha ayudado a adaptarse: ''Además es fantástico tener a Laurent como líder. Debuté en la Fórmula 1 con él, y empezar mi segunda temporada con él es algo positivo, así que todo ha ido muy bien. Soy muy afortunado''.

De hecho, el propio jefe de la escudería ha afirmado las palabras de Hadjar: ''Está totalmente integrado en el equipo, trabajando con los ingenieros. Ha tenido algo de mala suerte con el tiempo en pista, pero es parte del juego. En general, estoy muy contento con las primeras señales que nos está mostrando, tanto dentro como fuera del coche''.