Checo Pérez destapa lo que vivió en Red Bull: ''El proyecto estaba hecho para Vestappen''

Con Cadillac en la parrilla de salida para entrar en la Fórmula 1, el mexicano quiso comentar como fue ser 'el segundo' de la escudería austriaca

El mundo de la Fórmula 1 está de enhorabuena este año. 'Checo' Perez y Valtteri Bottas volverán a disputar el título con un nuevo proyecto cargado de ilusión: Cadillac Fórmula 1 Team. El equipo debutará en marzo de 2026 en el Gran Premio de Australia con dos protagonistas de lujo y con las unidades de potencia de Ferrari. Aunque el 'Checo' ha querido dejar un recado a Red Bull para su vuelta al Gran Circo, hablando de su experiencia con Verstappen como compañero.

El 'hasta luego' de 'Checo' Pérez

El punto de inflexión de Sergio Pérez llegó en diciembre de 2024, tras decir adiós a Red Bull Racing. Un año en el que el mexicano se ha tomado un año sabático, perfecto para respirar antes de volver a la categoría reina con un proyecto que está en pañales y que aún no ha dado sus primeros pasos. Su último año en la escudería austriaca estuvo cargado de resultados dispares, con un buen comienzo que comenzó a decaer tras el GP de Miami.

Otra de las razones que marcó al 'Checo' fue las dificultades para igualar el ritmo de su compañero, Max Verstappen, que creó una brecha imposible de superar entre ambos con un RB20 que, según algunas voces, estaba optimizado para el estilo de conducción del neerlandés. Ahora ha sido él mismo el que ha reafirmado esto para el portal alemán Motorsport-Total, asegurando: ''Cuando llegué sabía cuál era mi rol y que el proyecto estaba diseñado para Verstappen''.

Fue imposible ''ir contra el sistema''

Unas declaraciones en las que afirma que desde que llegó a la escudería en 2021, el trato no fue el mismo que el que recibía Verstappen, aunque puso todo lo que tenía en su mano para adaptarse: ''Cuando llegué, los puse nerviosos, pero era consciente de que había muchos intereses en juego y no podía ir contra el sistema''.

Un periodo con piedras en el camino que el 'Checo' describe como un dardo directo a la escudería: ''Lo que pasó con Red Bull fue, en definitiva, lo mejor que me pudo pasar. En las condiciones en las que me encontraba era un gran reto estar allí... Los pilotos no duran mucho, nadie se acuerda siquiera de que tenía un segundo piloto''. Algo que ya dejó claro en su despedida, con unas palabras hacia Christian Horne -exdirector de Red Bull- que era prácticamente una declaración de intenciones: ''Muchísimas gracias por todo. Y lo siento mucho por quien venga después, porque va a ser extremadamente difícil para ellos''.