La Fórmula 1 sella su hoja de ruta hasta 2030 con la FIA y abre la puerta a Cadillac

La escudería debutará en 2025 con la experiencia del Checo Pérez y de Valtteri Bottas en su temporada inaugural y con la bendición de la Federación Internacional del Automóvil

La Fórmula 1 y la FIA han firmado el Acuerdo de Gobernanza de la Concordia 2026, el 'pacto divino' por el que se rigen las normas del campeonato. En marzo se firmó el Acuerdo de la Concordia donde se establece el reparto de los ingresos que producen los derechos comerciales.

Las bases del acuerdo

Ambos acuerdos entran en vigor en el marco de la Fórmula 1 hasta 2030 y ambos son indisociables: ''Este es el noveno Acuerdo de la Concordia y asegura el futuro a largo plazo del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA. Estoy orgulloso de la dedicación invertida en este proceso. Quisiera agradecer a Stefano Domenicali y a su equipo por la sólida colaboración que ha permitido construir un marco basado en la equidad, la estabilidad y la ambición compartida''.

''Este acuerdo nos permite seguir modernizando nuestras capacidades regulatorias, tecnológicas y operativas, incluyendo el apoyo a nuestros directores de carrera, oficiales y a los miles de voluntarios cuya experiencia respalda cada carrera. Garantizamos que la Fórmula 1 se mantenga a la vanguardia de la innovación tecnológica, estableciendo nuevos estándares en el deporte mundial'', ha declarado Mohammed Ben Sulayem, presidente reelegido de la Federación Internacional del Automóvil.

Cadillac calienta para salir

Tras meses de negociaciones, la FIA y la Fórmula 1 lograron llegar a un acuerdo este viernes 12 de diciembre tras el acuerdo provisional a principios de años. Tal y cómo informa Formula1.com, la FIA recibirá mayores recursos con el objetivo de invertir en la mejor da los reglamentos, la supervisión de las carreras y en el refuerzo de la experiencia técnica con la meta de conseguir beneficios -no solo económicos- para el campeonato.

Una escudería que seguro que dará que hablar será Cadillac, uniéndose a la parrilla como el undécimo equipo de la temporada 2026 con un plantel de lujo: el Checo Pérez y Valtteri Bottas. Un proyecto respaldado por General Mortor (GM) y TWG Motorsports que pretende revolucionar el corral. El equipo hará su debut en el Gran Premio de Australia en marzo, siendo el piloto de pruebas el estadounidense Colton Herta.

En un principio, el equipo utilizará unidades de potencia de Ferrari en los próximos dos años, ya teniendo en mente General Motors desarrollar y fabricar su propio motor Cadillac para la temporada 2029. Fue en marzo cuando recibieron la aprobación formal de la FIA y de la Fórmula 1, con un preacuerdo en noviembre de 2024. El equipo aprovechará la infraestructura de Andretti Global y GM pagó una tarifa de expansión de 450 millones para unirse a la parrilla.