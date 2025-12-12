Así suena el nuevo motor Honda de Aston Martin: la música que escuchará Fernando Alonso en 2026

Los japoneses han revelado el sonido de la nueva unidad de potencia de cara a la próxima temporada

Fernando Alonso pronto podrá ver materializado lo que lleva esperando todo el año: el nuevo proyecto de Aston Martin con Adrian Newey a la cabeza. Aunque la revolución también pasa por el motor, en el que Honda ha puesto toda la carne en el asador. La unidad de motor es una parte indispensable, adaptada al nuevo reglamento y que parece ir viento en popa.

El grito de guerra del Honda

Que la próxima temporada será clave para Aston Martin no es un secreto para nadie. Por eso es un alivio que hace unos días Koji Watanabe, CEO de Honda Racing, confirmara que todo marcha según lo previsto y que se ven en la lucha por el título en el próximo año. Ahora también han destapado el sonido del nuevo motor, aumentando las expectativas y no dejando ningún detalle en el aire.

En la cuenta oficial de Honda Racing F1 en la red social X (antiguo Twitter), han publicado el rugido que hará el motor la próxima temporada. Eso sí, no revela mucho sobre este pero, al menos, es una señal de que todo parece ir viento en popa y que es cada vez más real: ''Lo escuchaste aquí primero. Nuestra banda sonora para 2026''

Un post que ha tenido decenas de miles de reacciones, dejando claro el público que desea ver a Aston Martin siendo una escudería que haga temblar a sus rivales por el título. Por eso, escuchar el sonido del motor acelerando seguido de una reducción de marchas hacia el final ha sido como un canto de sirenas para los que lo han definido en los comentarios como ''un regalo de navidad anticipado''.

Una nueva oportunidad de Fernando Alonso

La primera experiencia del asturiano con Honda no fue del todo bien durante su etapa en McLaren. Aunque poco o nada se parece el momento actual al que vivió Fernando Alonso en aquel entonces, con una escudería nueva y un contexto completamente diferente en la Fórmula 1.

Otra pieza fundamental de toda esta locura de proyecto es Adrian Newey, jefe de la escudería para 2026. El ingeniero pondrá su experiencia a la disposición de Honda, con el que ya colaboró durante años con resultados para nada discutibles como los cuatro campeonatos de Verstappen. Aston Martin parece tener lo necesario para plantar cara a las demás escuderías, aunque para eso aún habrá que esperar al inicio de la próxima temporada. Y es que, por ahora, hay que conformarse con escuchar el rugido de un motor que cada vez queda menos para poder comprobar su rendimiento.