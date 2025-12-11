Fernando Alonso se quita el sombrero ante Marc Márquez: ''Lo que hizo está al alcance de muy pocos''

El asturiano habla sobre el regreso del catalán por la puerta grande en Volver y la importancia de saber regresar en el momento justo, sin exigirse más de lo necesario

El documental de Marc Márquez, Volver, y su segundo capítulo se titula Levantarse y habla del proceso de recuperación del piloto tras sus múltiples lesiones que le llevaron a aparcar las competiciones durante un periodo de tiempo. Salir del bucle de las lesiones y el deseo de empezar a ganar de nuevo le lleva a tomar una de las decisiones más duras de su vida: dejar Honda, el equipo que le acompañó durante toda su carrera profesional. En este segundo episodio ha hablado Fernando Alonso, mostrando el asturiano su apoyo hacia el catalán.

''Excepciona'', así define Fernando Alonso a Marc Márquez

''Es una cosa excepcional, porque aparte del talento natural que pueda tener Marc como piloto, tienes que tener una fuerza mental y una disciplina fuera de la norma. No hay ninguna persona normal, por eso digo que es excepcional, que puedas estar durante cinco años sin ganar un título y no perder un ápice de garra, de espíritu competitivo, de talento, por supuesto y querer siempre mejorar'', comenzaba Fernando Alonso refiriéndose a la capacidad del de Cervera de renacer de sus cenizas como el ave fénix.

''Mejorar una versión campeona del mundo es muy difícil y meterlo en la cabeza y tener la disciplina de mejorarte cada día para mejorar esa versión, sólo pocas personas lo pueden hacer. Lo que hizo Marc está al alcance de muy pocos'', concluye Alonso sobre esta cuestión. El asturiano demuestra también su compresión sobre la situación de Marc Márquez: ''Los deportistas nos entendemos, o los pilotos a veces, porque cuando tienes un parón, ya sea mis dos años sabáticos o una lesión grande como la que él tuvo. Creo que en el pilotaje profesional, en MotoGP o F1, no es sólo el talento o la sensibilidad que tienes al conducir, ya sea una moto o un coche. La velocidad a la que vienen las cosas a 350 km/h son muy diferentes a las de la vida real. Entonces, no hay nada con lo que puedas simular eso''.

La importancia del tiempo

Una situación que, inevitablemente, ha recordado a Fernando Alonso a su regreso que también vivió en 2021 tras un paréntesis de dos años: ''Yo, cuando volví a la F1, en los primeros test, yo creía que iba igual que cuando lo había dejado, pero el crono no decía eso; decía que iba unas décimas peor. Tampoco tenía una respuesta a cómo encontrar esas décimas, porque yo iba al límite de lo que podía, pero es el sistema cognitivo, es algo innato que tenemos y que con la práctica desarrollas, que cuando tienes un parón, haces un reset''.

Lo compara con un hecho cotidiano: ''Es como si montases en bicicleta otra vez y tienes que poner las ruedas otra vez porque no tienes el equilibrio. Esas cosas, que desde fuera parecen fáciles, si tienes el talento te vas a volver a subir e ir rápido, pero tu cuerpo, tu cerebro, tus sensaciones tienen que volver a despertarse''.