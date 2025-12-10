Los tres sacrificios de Marc Márquez para dominar MotoGP

El piloto ha analizado en su documental Volver como fue dejar Honda para conseguir los objetivos que se había marcado

Ser Campeón del Mundo en MotoGP depende de muchos factores. Y Marc Márquez lo sabe bien, ganando la friolera de 7 títulos desde que inició su carrera en la categoría hace más de una década, consiguiendo el último este mismo año. Aunque si hay una decisión que ha marcado al de Cervera ha sido su salida de Honda, equipo en el que debutó en 2013 y con el que consiguió su primer Mundial de MotoGP.

El primero de los ''tres pilares'' de Marc Márquez

Una montaña rusa. Así se define la carrera de Marc Márquez, con momentos de éxitos desde joven con algunos no tan buenos. Su carrera también ha estado marcada por épocas señaladas por el drama, destacando la grave lesión de húmero que sufrió en 2020 que le llevó a múltiples cirugías y un largo camino de rehabilitación. De todo esto habla en su documental, Volver, centrado en el momento más desafiante del catalán en el mundo del motociclismo.

A pesar de todo, y tras precipitarse con su vuelta, supo dejar el pasado de lado resurgiendo como el ave fénix de sus cenizas para volver a lo más alto de MotoGP, ganando el Mundial de nuevo en 2025. Aunque para conseguir esto, ha tenido que dejar atrás a tres pilares, como el mismo lo define: ''Para mi tomar esta decisión era superdifícil. La parte más complicada, sobre todo, el compromiso que tengo con Honda, estaba en el mejor equipo del mundo, con la moto más bonita, la situación controlada siendo la mejor Honda''.

El vínculo con Honda

Tras rescindir su contrato con Honda en 2023 tras una relación de 11 años, Marc Márquez se unió al equipo satélite de Ducati, el Gresini Racing para la temporada 2024. Un vínculo fuerte motivado por los buenos resultados conseguidos durante una década en la que ganó seis títulos mundiales, tres de ellos consecutivos, convirtiéndose en el piloto más joven en ganar un campeonato en la categoría reina. Sobre su antiguo equipo contó que: ''Era muy fácil el discurso de estamos desarrollando la moto, ya el año que viene, poco a poco. Pero no, no soy así. El segundo punto fueron los patrocinadores, tanto Repsol como Red Bull''.

El tercer pilar, está relacionado con su vida privada, y probablemente lo que más le costó dejar atrás: ''Lo tercero y lo fundamental, fue dejar a mis amigos, pero me mostraron sobre todo que son mis amigos porque cuando tuvimos la charla, si fueran egoístas, me habrían dicho que me quedara. Y me hubieran convencido quizás, pero me hablaron como amigos''