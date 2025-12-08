Marc Márquez bendice a Toprak Razgatlioglu: ”Apuntad su nombre”

Marc Márquez y Toprak Razgatlioglu coincidieron en los FIM Awards, el primero de los muchos momentos que van a compartir una vez que el turco salte a MotoGP en 2026 y el campeón le dio su bendición al hasta ahora rey de Superbikes

El mundial de MotoGP va a tener muchos atractivos el año que viene, no tanto por los fichajes y cambios de marca, algo que si que se va a ver y mucho a dos años vista en 2027, si no que principalmente la gran novedad de la categoría reina tiene nombre y apellidos, los de Toprak Razgatlioglu. El turco, hasta ahora gran dominador del mundial de Superbikes y reconocido como uno de los grandes talentos sobre las dos ruedas, va a dar el salto a MotoGP a lomos de una Yamaha del Pramac, un movimiento muy esperado y que genera altas expectativas incluso al campeón reinante, Marc Márquez.

Márquez se encuentra lesionado desde su caída en el Gran Premio de Indonesia, la cuál le va a impedir volver a las motos hasta bien entrado el año que viene. Se espera que para los tests de pretemporada, pero lo que tiene claro es que quiere estar del todo recuperado. No obstante, si que se deja ver en eventos, como en los FIM Awards, donde se ha premiado a todos los campeones del motociclismo mundial, entre ellos a Toprak, y allí han podido compartir unas palabras. En ellas ha quedado claro que el de Cervera tiene controlado a su exótico rival, que ya estrenó a bordo de la montura de Iwata en los tests de pretemporada de Valencia hace unas semanas.

Márquez y Razgatlioglu mantuvieron una graciosa conversación pública en la que el otomano instó al español a pronunciar su apellido y acertó, pero al final Marc la remató confirmando con gracia lo que se podía imaginar, que está al tanto del nivel de su nuevo rival y de lo que es capaz de hacer sobre las dos ruedas: "Razgatlioglu. Apuntad su nombre, quizás tiene algo de futuro. Solo quizás".

Muy pronto, en la pista

Pese a que hace apenas unas semanas que terminó la acción en pista, muy pronto tendrán que estar de nuevo a lomos de sus máquinas una vez que el último fin de semana de febrero comience el mundial en Tailandia. Pero van a coincidir antes, ya que tras este parón invernal,, ambos corredores estarán en pista del 3 al 5 de febrero de 2026 en el test de Sepang, en Malasia. En ese mismo lugar Toprak estará de nuevo a lomos de su Yamaha en la cita previa a las pruebas, del 29 al 31 de enero en el Shakedown para ‘rookies’ y probadores que se celebrará en el mismo circuito.