Álex Márquez ya conoce la fecha de presentación de su Ducati disfrazada de Gresini

El vigente subcampeón del mundo tendrá que esperar unos días más que su hermano para ver cómo queda la nueva máquina con la que competirá el próximo curso

Si a mediados de esta semana era Ducati la que confirmaba que el próximo 19 de enero llevarían a cabo la presentación de la Desmosedici GP26, ahora ha sido Gresini Racing la que ha anunciado la fecha de promoción de su moto para la temporada 2026.

La escudería de Nadia Padovani, con sede en Faenza, tardará en desvelar cómo queda su nueva máquina unos días más. Concretamente, no será hasta el sábado 31 de enero cuando Álex Márquez y Fermín Aldeguer, entre otros, conozcan los colores y elementos decorativos que llevarán durante el curso.

El acto tendrá lugar en Kuala Lumpur, capital de Malasia, a partir de las 19:00 horas de la tarde locales, esto es, a las 12:00h del mediodía en España, según han confirmado mediante un post en sus redes sociales el propio equipo. De hecho, será la primera vez que Gresini abra el telón de su nuevo curso en Malasia, ya que normalmente solían presentarse en territorio italiano.

Una Ducati encubierta para Álex Márquez

Cabe recordar que, tras lo acordado en el contrato fruto de tan brillantes números como los que ha conseguido este curso, Álex Márquez llevará el próximo año la misma moto - en cuanto a mecánica se refiere- que su hermano Marc y Pecco Bagnaia. Eso sí, seguirá llevando los colores de Gresini. Lo mismo ocurrirá con Fabio Di Giannantonio, que también llevará la última versión de la moto de la fábrica italiana en el Pertamina Enduro VR46.

Por su parte, Aldeguer tendrá que conformarse con la versión de 2025, por lo que se pondrá al manillar de la Ducati GP25, que tampoco está nada mal, visto lo visto con Marc y su noveno título mundial.

El 19 de diciembre están todos los pilotos de Ducati convocados

Pero antes de que lleguen dichos eventos de presentación, Ducati ha decidido despedir el año con un 'autohomenaje'. Así, el próximo 19 de diciembre de 2025, la firma italiana celebrará otro evento, bajo el nombre de 'Campioni in Festa', para celebrar todo lo que ha supuesto el curso que se dejó atrás en Valencia hace unas semanas.

En el mismo, estarán presentes, entre otros: Claudio Domenicali (CEO de Ducati), Luigi Dall’Igna (director general de Ducati Corse), Mauro Grassilli (director deportivo de Ducati Corse), Paolo Ciabatti (director general de Ducati Corse Off-Road), Marc Márquez, Pecco Bagnaia, Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio, Fermín Aldeguer, Nicolò Bulega y pilotos de motocross, a saber, Alessandro Lupino, Tony Cairoli, Ferruccio Zanchi y Simone Mancini.