La nueva moto de Marc Márquez ya tiene fecha de presentación

Ducati ya ha confirmado el día en el que presentará su nueva máquina para intentar revalidar su corona en el próximo ejercicio. Asimismo, antes de terminar este año ha citado a todos sus pilotos de las distintas categorías para una gala especial

En enero llegan los Reyes Mayos de Oriente y Marc Márquez ya espera impaciente su regalo estrella para 2026. Y aunque no podrá abrirlo el 6 de enero, tampoco tardará mucho más en hacerlo. Y es que Ducati ha confirmado este jueves la fecha oficial de la presentación de su nueva moto: 19 de enero de 2026.

Dicha máquina será la que llevarán tanto Marc Márquez como Pecco Bagnaia, ajustada ya al actual reglamento técnico de la categoría reina antes del cambio de 2027. El lugar de dicho acto no podía ser otro que en los Dolomitas, en Madonna di Campiglio como viene siendo habitual, una de las zonas naturales y turísticas más conocidas de toda Italia.

Y dicha noticia la han hecho pública en sus medios oficiales con el siguiente comunicado: "La temporada 2026 del Ducati Lenovo Team, que celebra el centenario de Ducati, comenzará con el espíritu de la tradición. La estación de Madonna di Campiglio volverá a acoger el evento 'Campioni In Pista', la presentación oficial de la próxima temporada de MotoGP. Las nuevas motos Ducati Desmosedici GP de Marc Márquez y Pecco Bagnaia se darán a conocer en el fabuloso paisaje de los Dolomitas el 19 de enero de 2026".

De esta manera, Ducati presentará la Desmosedici GP26 con los colores rojos que pilotarán Márquez y Bagnaia. No obstante, cabe recordar que, además, la última versión de la moto, pero con otros colores, también estará disponible para Álex Márquez, en Gresini Racing, y Fabio Di Giannantonio, en el Pertamina Enduro VR46. De esta forma, el equipo celebrará su 100º aniversario, todo un hito para el fabricante italiano que ha conseguido el renacer de Márquez en 2025 y su triple corona (pilotos, equipos y constructores).

El 19 de diciembre están todos los pilotos de Ducati convocados

Pero antes de que llegue dicho evento, Ducati ha decidido despedir el año con una autohomenaje. Así, el próximo 19 de diciembre de 2025, la firma italiana celebrará otro evento, bajo el nombre de 'Campioni in Festa', para celebrar todo lo que ha supuesto el curso que se dejó atrás en Valencia hace unas semanas.

En el mismo, estarán presentes, entre otros: Claudio Domenicali (CEO de Ducati), Luigi Dall’Igna (director general de Ducati Corse), Mauro Grassilli (director deportivo de Ducati Corse), Paolo Ciabatti (director general de Ducati Corse Off-Road), Marc Márquez, Pecco Bagnaia, Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio, Fermín Aldeguer, Nicolò Bulega y pilotos de motocross, a saber, Alessandro Lupino, Tony Cairoli, Ferruccio Zanchi y Simone Mancini.