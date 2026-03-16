La nueva aventura de Sergio Ramos que pocos esperaban: da el salto a la moda y crea su propia marca de ropa

El defensa español Sergio Ramos da un nuevo paso fuera del fútbol con el lanzamiento de ONE, su propia marca de ropa premium. El exjugador de Sevilla FC, Real Madrid CF, PSG y Rayados de Monterrey participa en el diseño de prendas creadas en Nueva York y producidas en Europa, apostando por colecciones exclusivas y de edición limitada

Sergio Ramos sigue ampliando su horizonte profesional más allá del fútbol. El legendario defensa sevillano, que continúa sin equipo tras su salida de Rayados de Monterrey en diciembre, ha decidido dar un paso firme en el mundo empresarial con el lanzamiento de su propia marca de moda. El proyecto, bautizado como ONE, busca trasladar al sector textil los valores que han marcado su carrera deportiva: exigencia, personalidad y búsqueda constante de la excelencia.

Aunque todavía no ha anunciado su retirada del fútbol, el ex capitán del Real Madrid CF aprovecha este momento para desarrollar nuevas iniciativas fuera del campo. La creación de esta firma de ropa representa un proyecto muy personal para el jugador, que no solo presta su imagen, sino que también ha participado activamente en el diseño de las prendas.

Un proyecto de moda con sello internacional

La nueva marca ONE nace con una clara vocación internacional. Para su creación, Ramos ha colaborado con un grupo de diseñadores afincados en Nueva York, encargados de desarrollar el concepto estético de la colección. Mientras tanto, la producción de las prendas se ha llevado a cabo en talleres especializados de Italia y Portugal, dos países reconocidos por su tradición en la industria textil.

La filosofía del proyecto se inspira directamente en el alto rendimiento del deporte profesional. Cada detalle del proceso creativo se basa en la precisión, el cuidado por los materiales y la búsqueda de estándares de calidad muy elevados. Según el propio futbolista, la marca pretende reflejar el mismo nivel de exigencia que ha caracterizado su trayectoria en el fútbol de élite.

Además, Ramos ha trabajado codo con codo con el equipo creativo para aportar su visión personal. El resultado es una colección que pretende reflejar su estilo fuera de los terrenos de juego: elegante, seguro y con una personalidad muy marcada.

Un modelo diferente en la industria de la moda

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su modelo de lanzamiento. A diferencia de las firmas tradicionales que presentan colecciones divididas por temporadas —primavera/verano u otoño/invierno—, ONE apostará por una estrategia basada en “drops” exclusivos.

Este sistema consiste en presentar lanzamientos limitados de prendas a lo largo del año, producidas en pequeñas cantidades. De esta forma, la marca busca generar una sensación de exclusividad y coleccionismo entre los clientes, un enfoque muy influenciado por la cultura del streetwear de lujo y por el mercado de camisetas deportivas de edición especial.

Cada uno de estos lanzamientos estará disponible durante un tiempo reducido y con unidades limitadas, lo que pretende convertir cada prenda en un artículo casi único dentro del catálogo de la firma.

El estilo Ramos también fuera del campo

La primera colección de ONE está compuesta por una selección de prendas premium diseñadas para reflejar la identidad del futbolista sevillano. La estética de la línea combina elegancia contemporánea con un toque atrevido, una imagen que recuerda al estilo que Ramos suele mostrar en sus apariciones públicas.

El propio jugador ha explicado que el objetivo de la marca es transmitir una actitud audaz e inconformista, valores que también han definido su carrera deportiva.

Lanzamiento mundial de la marca

El debut oficial de ONE tuvo lugar el 9 de marzo, fecha en la que se activó la tienda online global del proyecto. Desde ese momento, la marca ofrecerá envíos internacionales, con la intención de posicionarse rápidamente dentro del segmento de moda masculina premium.

Con esta iniciativa, Sergio Ramos demuestra que su ambición no se limita al terreno de juego. Mientras decide su futuro deportivo, el defensor sevillano comienza a construir una nueva etapa en el mundo empresarial con un proyecto que combina deporte, estilo y exclusividad.