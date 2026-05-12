El escondite de Gerard Piqué para evadirse de una multa de 200.000 euros por usar información privilegiada en Bolsa

El exjugador del FC Barcelona, con residencia en Oyambre, es sancionado por la CNMV tras comprar acciones de Aspy antes de la opa de Atrys, obteniendo unos 46.000 euros de beneficio

Gerard Piqué vuelve al centro de la actualidad por un asunto alejado del césped. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha sancionado al exjugador del FC Barcelona con 200.000 euros por una infracción “muy grave” vinculada al uso de información privilegiada.

La resolución, publicada en el BOE, sostiene que Piqué compró 104.166 acciones de Aspy Global Services tras recibir información reservada sobre la oferta de Atrys Health. La sanción es firme en vía administrativa, aunque puede ser recurrida ante la Audiencia Nacional.

Gerard Piqué, sancionado por la CNMV por la opa de Atrys sobre Aspy

La CNMV considera que Gerard Piqué operó en Bolsa con información que todavía no era pública. Según la resolución del organismo supervisor, el exfutbolista adquirió acciones de Aspy Global Services el 20 de enero de 2021, dos días antes de que se comunicaran al mercado las negociaciones de Atrys Health para lanzar una oferta de compra.

El supervisor sostiene que esa información le llegó a través de Francisco José Elías Navarro, entonces presidente y principal accionista de Aspy, que también ha sido sancionado con 100.000 euros por comunicación ilícita de información privilegiada.

La operación de Piqué con Aspy: 104.166 acciones y una plusvalía cercana a 46.000 euros

El movimiento investigado por la CNMV se concentra en apenas una semana. Piqué compró 104.166 acciones de Aspy el 20 de enero de 2021, cuando la compañía cotizaba en un rango cercano a los 2,27-2,44 euros por acción.

El 22 de enero se hizo pública la existencia de negociaciones entre Atrys y Aspy, y el 26 de enero se concretó la oferta a 2,875 euros por acción. Un día después, el 27 de enero, Piqué vendió los títulos, ya con la cotización al alza. Según las cifras publicadas, la operación le habría dejado una ganancia aproximada de 46.000 euros, aunque otros cálculos elevan la plusvalía a unos 50.000 euros en función del precio tomado como referencia.

La multa de 200.000 euros supera ampliamente ese beneficio porque la Ley del Mercado de Valores permite imponer sanciones muy superiores a la ganancia obtenida en infracciones consideradas muy graves.

José Elías también es multado por comunicar información privilegiada a Piqué

La segunda parte del expediente afecta a José Elías Navarro, fundador de Audax Renovables y vinculado a Aspy en el momento de la operación. La CNMV le atribuye haber comunicado de forma ilícita a Piqué información reservada sobre el inicio de conversaciones para la opa de Atrys.

Elías ha sido sancionado con 100.000 euros, de modo que el importe total de las multas asciende a 300.000 euros. La resolución publicada en el BOE cierra la vía administrativa, pero no agota la posibilidad de recurso judicial ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Piqué encadena otro golpe en los despachos tras la sanción de la RFEF

La multa llega en un momento incómodo para Piqué, que ya venía de otra sanción reciente en el ámbito futbolístico. La Real Federación Española de Fútbol le castigó con seis partidos sin presidir encuentros del FC Andorra y dos meses de inhabilitación por un incidente arbitral.

Desde su retirada, Piqué ha construido una figura pública muy ligada a los negocios, la tecnología, el entretenimiento y la gestión deportiva. Una sanción por información privilegiada golpea precisamente esa faceta empresarial, donde la confianza y la transparencia tienen un peso central.

Oyambre, el refugio de Piqué lejos del ruido mediático

La actualidad vuelve a situar a Piqué bajo los focos, pero durante años el excentral encontró en Oyambre, en Cantabria, un refugio muy distinto al ruido de los despachos, los estadios y los titulares.

La playa, situada entre San Vicente de la Barquera y Comillas, fue durante años uno de los lugares donde Piqué desconectaba junto a Shakira y sus hijos en los veranos que pasaba en España. Lejos de destinos masificados, Oyambre ofrece casi dos kilómetros de arenal, dunas, praderas, marismas y un entorno protegido dentro del Parque Natural de Oyambre.

Ese contraste explica parte de la atracción del lugar. Para un futbolista acostumbrado a la exposición permanente, el norte ofrecía anonimato, surf, paseos y una rutina mucho más sencilla. En lugar de palcos y cámaras, Piqué encontraba un paisaje abierto al Cantábrico, con caminos secundarios, escuelas de surf y vecinos que podían verle más como veraneante que como celebridad.

Gerard Piqué vuelve al foco por una sanción recurrible pero grave

La sanción de la CNMV no es todavía una condena judicial definitiva, porque puede recurrirse ante la Audiencia Nacional. Pero la resolución administrativa sí deja un señalamiento claro: Piqué operó con información privilegiada y obtuvo un beneficio económico.

El desenlace dependerá ahora de si los sancionados recurren y de lo que determine la Audiencia Nacional. Hasta entonces, la foto es clara: la CNMV ha castigado a Piqué con 200.000 euros y ha convertido una operación de 2021 en el nuevo frente público del excentral del Barcelona.