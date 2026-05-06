Gerard Piqué y el Andorra, duramente sancionados por el Comité de Disciplina de la RFEF

El organismo ha emitido este lunes los acuerdos en relación a los hechos que se recogieron en el acta del pasado fin de semana en el choque entre el cuadro de Encamp y el Albacete en LaLiga Hypermotion

Era más que evidente que lo sucedido con Gerard Piqué el pasado fin de semana a la finalización del encuentro entre Andorra y Albacete iba a tener graves consecuencias. Este mismo miércoles el Comité de Disciplina de la RFEF ha lanzado los acuerdos pertinentes con las sanciones que tendrá que asumir el dueño del Andorra.

El Comité de Disciplina ha castigado a Piqué con seis partidos se suspensión y dos meses de inhabilitación por lo sucedido en el túnel de vestuarios a la finalización del Andorra - Albacete. El Comité también ha anunciado importantes sanciones para Vilaseca, presidente del club y para el director deportivo Jaume Nogués.

Los actos que han provocado la sanción de Gerard Piqué en el Andorra

El acta emitida este miércoles por el Comité de Disciplina de la RFEF es clara al anunciar los seis partidos de sanción que le ha impuesto a Piqué por "por producirse con violencia leve hacia los/as árbitros/as, con multa accesoria al club en aplicación del artículo 52 Código Disciplinario". Al igual ocurre con la inhabilitación por dos meses que también tendrá que afrontar Piqué. "Por actos notorios y públicos que atenten a la dignidad y decoro deportivos, por hechos recogidos en el anexo arbitral, atendiendo a las circunstancias concurrentes, con multa accesoria al club en aplicación del artículo 52 Código Disciplinario".

Recordemos que Gerard Piqué se dirigió al trío arbitral que comandaba Ena Wolf cuando estos se dirigían a su vehículo acompañados por los cuerpos y fuerzas de seguridad en los siguientes términos: "Salid escoltados no os vayan a agredir". Piqué, según el acta, no se quedó ahí y habló de que "reventarían" a los árbitros pero que Andorra es un país civilizado: "En otro país os reventarían pero aquí en Andorra somos un país civilizado".

El presidente del Andorra y su director deportivo, también sancionados

Pero tal y como hemos apuntado anteriormente, Piqué no ha sido el único sancionado en el Andorra ya que su presidente, Ferrán Vilaseca y el director deportivo Jaume Nogués también tendrán que cumplir con lo estipulado por el Comité de Disciplina de la RFEF. Ambos han sufrido la misma sanción que Piqué de seis partidos y la inhabilitación de dos meses.

En el caso del presidente del Andorra, Ferrán Vilaseca, el acta de Ena Wolf recoge un intento te agresión al Delegado Informador y según se cita textualmente, "empujándole con su pecho, cerrando el puño y levantándolo con intención de golpear, siendo detenido por la fuerza pública".

También recogió el acta la frase de Jaume Nogués, director deportivo de los de Encamp que cuando los árbitros se montaban en el coche, expresó: "Ojalá tengáis un accidente". En esta comunicación pública del Comité de Disciplina de la RFEF se informa de que el Andorra como club también tendrá que asumir una multa de 1.500 euros y la clausura parcial "del recinto deportivo por dos partidos, siendo la zona designada el palco presidencial y sus zonas vip anexas".

El Andorra solicitó la transcripción del acta

El Andorra, una vez que el acta de Ena Wolf se hizo pública, solicitó de manera formal que el acta fuese "rectificada" y que se transcribiesen "palabra por palabra lo que realmente sucedió". Consideraba el Andorra en dicho comunicado que había "determinados aspectos recogidos en el acta" que no reflejaban de "manera verídica ni fiel, el desarrollo de los hechos ni las manifestaciones realizadas" durante las conversaciones que tuvieron árbitro y representantes del club.

El acta arbitral no solo no ha sido rectificada sino que ha sido reprobada en cierto modo tras las sanciones emitidas. El Andorra ya avisó que llegados a ese puntos se reservaba el derecho a "emprender las acciones legales correspondientes para defender sus intereses", así "como el buen nombre y la reputación del club y de sus representantes".