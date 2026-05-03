El Andorra, señalado por la ira de Gerard Piqué: "En otro país os reventarían"

El dueño del conjunto de Encamp fue nuevamente protagonista tanto en el descanso del duelo ante el Albacete del pasado viernes como a la finalización del mismo. El director deportivo Jaume Nogués, en el parking, se dirigió a los árbitros con un "ojalá tengáis un accidente"

Gerard Piqué está siendo un protagonista más en la temporada del Andorra. Por extraño que parezca, Piqué es el dueño del cuadro andorrano y no es ni director deportivo ni entrenador. Este pasado viernes, en el último partido del Andorra ante el Albacete en Encamp, el ex futbolista del Barcelona fue triste protagonista al tener varios enfrentamientos con el trío arbitral.

Gerard Piqué y el propio Andorra solicitaron hace un mes que el colegiado Ena Wolf no arbitrase más al cuadro de Encamp. LaLiga designó a este mismo colegiado para el choque del pasado viernes entre Andorra y Albacete y parecía que el ambiente caldeado estaba casi garantizado tal y como luego se confirmó en el acta arbitral.

Piqué a los árbitros: "En otro país os reventarían, pero aquí en Andorra somos un país civilizado".

En el acta del encuentro entre Andorra y Albacete, en el apartado de "otras observaciones o ampliaciones a las anteriores", se recoge como Piqué se dirigió al trío arbitral, que iba acompañado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del siguiente modo: "Salid escoltados no os vayan a agredir". El lamentable acta también recoge un intento de agresión del presidente del Andorra, Ferrán Vilaseca, al Delegado Informador "empujándole con su pecho, cerrando el puño y levantándolo con intención de golpear, siendo detenido por la fuerza pública", según recoge el acta de Ena Wolf.

El director deportivo Jaume Nogués y Piqué continuaron protestando

Antes de abandonar el parking, el trío arbitral recibió un duro mensaje por parte del director deportivo Jaume Nogués: "Ojalá tengáis un accidente", según refleja el acta arbitral. Además por último se recoge un nuevo mensaje salido de tono de Piqué hacia los árbitros: "En otro país os reventarían pero aquí en Andorra somos un país civilizado".

Piqué y el Andorra responden al acta

Este acta arbitral que deja gravemente señalados tanto al Andorra como a Piqué, el presidente del club y el director deportivo, ha tenido respuesta por parte del club de Encamp horas después. En un breve pero conciso comunicado, el Andorra "expresa su firme desacuerdo con el contenido del acta arbitral correspondiente al partido disputado frente al Albacete".

El Andorra apunta a que en el acta no se reflejan de forma "verídica ni fiel el desarrollo de los hechos ni las manifestaciones realizadas durante las conversaciones mantenidas entre el árbitro y los representantes del club". Por último el Andorra solicita en dicho comunicado la rectificación y se "transcriba palabra por palabra lo que realmente sucedió". El club que preside Piqué se reserva el "derecho de emprender acciones legales correspondientes".

Horas antes de la publicación de dicho comunicado por parte del Andorra, el propio Gerard Piqué usando su cuenta personal de X (antes Twitter) reposteó la carta del club en la que solicitan a la RFEF que Ena Wolf no arbitrase más a los del Principado: "Pedimos hace un mes al CTA que Ena Wolf no arbitrara más partidos del FC Andorra. Es un árbitro que no tiene el nivel y es evidente que tiene un tema personal contra nuestro club.

Cada club paga más de 470.000 euros anuales para que la Segunda División cuente con más de 20 árbitros para la categoría. ¿Cómo es posible que un árbitro que arbitró recientemente a ambos equipos vuelva a ser designado en un espacio tan corto de tiempo, después de nuestra petición por carta? Las casualidades no existen. Ha sacado cuatro rojas por “protestar” con una facilidad pasmosa. Es una vergüenza. Eso sí, actas y multas que no falten", apuntaba Piqué en su tuit del pasado 1 de mayo.