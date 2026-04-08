Nueva multa al Andorra por Piqué: la polémica ya supera los 40.000 euros

La reiteración de incidentes de Gerard Piqué vuelve a costarle caro al Andorra y eleva la tensión con la Federación

El último enfrentamiento protagonizado por Gerard Piqué ya tiene consecuencias oficiales. El FC Andorra ha sido castigado con una multa de 12.000 euros tras los hechos ocurridos en el duelo frente al Málaga CF. Se trata de una sanción que se suma a otras anteriores y que eleva el total abonado por el club a más de 40.000 euros esta temporada.

La particularidad del caso es que, pese a ser el máximo accionista, Piqué no ocupa ningún cargo federativo, por lo que no puede ser sancionado directamente por la Real Federación Española de Fútbol. En consecuencia, es la entidad quien asume el castigo económico por no evitar este tipo de conductas.

Un incidente más en una lista creciente

Los hechos se produjeron durante el descanso del encuentro, cuando el exdefensa bajó a la zona de vestuarios y protagonizó un tenso enfrentamiento con el equipo arbitral. Según el acta, se dirigió al asistente con gestos airados, elevando el tono y señalándole de forma intimidatoria mientras cuestionaba decisiones del partido.

No fue un episodio aislado. A lo largo del curso, se han repetido situaciones similares en partidos ante el CD Mirandés, el Deportivo de La Coruña y el CD Leganés. En todos los casos, el patrón ha sido parecido: acceso al túnel, protestas vehementes y posteriores sanciones.

El acta arbitral y el contenido de la sanción

El colegiado dejó constancia de lo sucedido, describiendo una actitud agresiva y reiterada en las protestas, además de enfrentamientos verbales con miembros del equipo rival. La sanción se ha aplicado bajo el concepto de “represión pasiva de conductas inapropiadas”, recogido en el reglamento disciplinario.

Este tipo de infracción contempla multas que pueden oscilar entre los 6.001 y los 18.000 euros, situándose en este caso en un punto intermedio. No es la primera vez que el club recibe un castigo económico por este motivo, lo que agrava la situación por reincidencia.

Reincidencia que preocupa en la Federación

La acumulación de incidentes ha encendido las alarmas en la Real Federación Española de Fútbol, que ya había advertido previamente de posibles sanciones más severas. Entre las medidas contempladas se encuentran el cierre parcial o total del estadio e incluso la pérdida de puntos en la clasificación.

Por ahora, estas acciones no se han llevado a cabo, pero la reiteración de comportamientos similares empieza a agotar la paciencia del organismo disciplinario. El caso ha dejado de ser puntual para convertirse en una tendencia preocupante.

Impacto mediático y reacciones externas

El episodio también ha tenido repercusión fuera de los terrenos de juego. En redes sociales, figuras como Ibai Llanos aprovecharon la polémica para lanzar comentarios irónicos, evidenciando el alcance mediático de la situación.

Mientras tanto, el FC Andorra sigue asumiendo las consecuencias económicas de unos hechos que no cesan. La clave ahora será si el club logra frenar esta dinámica o si, por el contrario, se expone a sanciones mucho más duras en el futuro cercano.

Un problema estructural sin solución inmediata

Más allá del importe económico, el verdadero problema radica en la repetición de estos episodios. La normativa actual impide sancionar directamente a Piqué, pero obliga al club a responder por lo ocurrido, generando una situación que muchos consideran insostenible a medio plazo.

Si no se produce un cambio de comportamiento, el escenario podría complicarse aún más. La advertencia ya está sobre la mesa, y la próxima decisión disciplinaria podría ir mucho más allá de una simple multa.