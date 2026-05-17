El Mallorca busca refuerzos mientras se juega la permanencia en Primera: Josep Cerdà, objetivo en Son Moix

El extremo mallorquín del FC Andorra, formado en La Masia, aparece en la agenda bermellona como posible incorporación ofensiva si Jan Virgili acaba saliendo este verano

El RCD Mallorca todavía no tiene cerrada su permanencia en Primera división, pero la dirección deportiva ya trabaja en la planificación de la próxima temporada. Según informa Última Hora, el club bermellón sigue de cerca a Josep Cerdà, extremo del FC Andorra.

El atacante mallorquín, de 23 años, tiene contrato hasta 2027 y se ha convertido en uno de los nombres propios de LaLiga Hypermotion. Su posible llegada aparece vinculada al futuro de Jan Virgili, cuya continuidad puede marcar parte del mercado ofensivo en Son Moix.

Josep Cerdà entra en la agenda del Mallorca

El Mallorca ha puesto sus ojos en Segunda división para reforzar una posición que puede sufrir movimientos en verano. Josep Cerdà encaja por edad, proyección, origen y rendimiento reciente, cuatro factores que explican el interés bermellón.

El extremo nació en Pollença, pasó por la cantera del Mallorca y también se formó en 'La Masia', antes de construir su camino lejos de Barcelona con cesiones en Olot y Ponferradina y su posterior consolidación en el Andorra.

El Andorra tiene a Cerdà atado hasta 2027

La operación no sería sencilla porque Cerdà tiene contrato con el Andorra por una temporada más, hasta 2027. Eso obliga al Mallorca a negociar si finalmente decide avanzar por él durante el mercado estival.

El Andorra sabe que tiene un activo con valor. El futbolista ha firmado diez goles y tres asistencias en 21 partidos de LaLiga Hypermotion, cifras muy llamativas para un jugador que no ha podido disputar el curso completo desde el inicio.

Además, su rendimiento ha llegado en un contexto competitivo exigente. El Andorra ha sido uno de los equipos más incómodos de Segunda división en el tramo final, capaz de competir ante rivales de la parte alta y de complicar la vida a candidatos al ascenso.

Jan Virgili condiciona el plan ofensivo del Mallorca

El nombre de Josep Cerdà aparece relacionado con una posible salida de Jan Virgili. El joven atacante ha sido uno de los futbolistas de mayor proyección de la plantilla bermellona y su futuro puede abrir un hueco en la planificación ofensiva.

Si Virgili sale, el Mallorca necesitaría un perfil capaz de aportar desequilibrio, gol y profundidad desde banda. Ahí Cerdà encaja como una alternativa lógica: extremo, joven, con conocimiento del fútbol español y con margen para crecer en Primera división.

El Mallorca se juega media permanencia ante el Levante

Antes del mercado, el Mallorca tiene una urgencia mayor: asegurar la salvación. El equipo se jugará buena parte de su futuro este domingo en el Ciutat de València ante el Levante, en un duelo directo que puede dejar la permanencia prácticamente encarrilada.

Después cerrará la temporada en Son Moix ante un Real Oviedo ya descendido. Esa última jornada puede tener un valor enorme si el Mallorca no consigue resolver antes su situación clasificatoria.

Cerdà, una oportunidad con sentido balear para el Mallorca

El interés por Cerdà tiene una lectura deportiva, pero también identitaria. Recuperar a un jugador mallorquín, con pasado en la cantera del club y rendimiento contrastado en Segunda, encaja con una idea de mercado más sostenible y cercana.

Un futbolista de 23 años, con gol, contrato asumible en términos de negociación y margen para adaptarse a Primera puede ser una vía interesante para el Mallorca.

El primer paso, eso sí, está en el césped. La permanencia marcará el margen económico, el atractivo del proyecto y la velocidad de las operaciones. Si el Mallorca se salva, Josep Cerdà puede convertirse en uno de los nombres a seguir en el mercado bermellón.