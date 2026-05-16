Demichelis recuerda la similitud con su Málaga: "Un sabio como era Pellegrini no cambió nada"

El técnico del Mallorca recuerda que ya vivió una situación límite con el Málaga: "Nos quedaban once jornadas y éramos colistas"; el argentino ha confirmado que vuelve Raíllo aunque no ha decidido todavía "si es desde el arranque"

Martín Demichelis, técnico del Mallorca, ha pasado por la sala de prensa para dar la última hora de su equipo antes de medirse este domingo a un rival directo por la permanencia como es el Levante. El conjunto bermellón espera sacar un buen resultado para llegar a la última jornada con opciones de salvarse. "Del resultado de mañana va a depender nuestro objetivo. Nos va a dejar con o sin posibilidades. Es un partido crucial, ponedle el título que queráis. Cada uno es muy consciente, es hora de demostrar hombría", ha dicho sin tapujos el argentino, que ha tratado las siguientes cuestiones.

Antonio Raíllo llega a tiempo

"Lo dije antes de que pasara su lesión, es casi el alma de este equipo. Es una grandísima personalidad de este grupo. Quiere estar sin tener el alta médica prácticamente. Se entrenó ayer y fue de los jugadores de campo el que más corrió. Hay que esperar a que evolucione. Va a estar convocado, eso desde ya, luego decidiremos si es desde el arranque".

Estado anímico tras la derrota de Getafe

"Llegamos sobre la madrugada del jueves y reunimos al grupo para mandar un mensaje de unidad, queríamos vernos las caras. A partir de ahí, queremos olvidarnos de lo que fuimos en Getafe y acordarnos de lo que fuimos muchos otros partidos. Nos tenemos que acercar a eso, se va a salvar el que tenga mas valentía. Mañana es una gran posibilidad para crecer como seres humanos. El equipo que se salve va a ser el que tenga valentía. Me dolió mucho la derrota en Getafe, no solo por los 3 puntos que se escapaban si no porque no nos acercamos a lo que veníamos siendo. Estamos super bien, lo del Getafe está olvidado".

Es una situación límite

"Viví algo similar con el Málaga, nos quedaban 11 jornadas y éramos colistas, había que estar unidos y seguir insistiendo, un sabio como era Pellegrini no cambió nada, se ganaba o se perdía por mínimos detalles y así es el futbol. Somos felices, hay que hacer un buen entreno y viajar confiados, fijarnos en nosotros, es un momento crucial. Hay que tener valentía para jugar y para presionar, no hay que ser temerosos. Lo venimos inculcando hace dos meses y medio. Nosotros tenemos una especie de final y es bonito tenerlo al alcance de la mano. Del resultado de mañana va a depender nuestro objetivo, es el partido crucial, yo hablare con los jugadores y ellos ya son conscientes. Estar positivo y valiente, que se vean 11 guerreros en el campo y un buen banquillo. Cuando volvamos, quiero volver con la cabeza alta, con la sensación de haber dado todo. Nos queda un día y medio para determinar quién va a salir".

Luis Orejuela, titular en Getafe

"Me gusta hablar poco de las individualidades, si están aquí es porque considero que pueden ayudar. Abdón mira como vive los partidos, yo no dejo escapar este tipo de cosas. Esos tipos hacen mejores al grupo".

Los centrales

"Me encontré con Omar, un verdadero hombre, es un chico que se ha tenido que adaptar a varias posiciones, cuando saltó a jugar en esa posición fue contra e Madrid e interpreto muy bien todo, tuvimos la desgracia de Raíllo, con Marash no he podido contar, apenas, somos los que estamos".

El balón parado

"También sabíamos que el Getafe era buen equipo a balón parado. Es futbol, hay estar ahí en el momento, hay que correr tapido, hay que ganar los duelos, hay que vivirlo, no es estratégico el problema. Hay que vivirlo, si mañana corremos hacia atrás, hay mas posibilidades de dejar la portería a 0. El otro día podría haber hecho más de un cambio en el descanso, mañana quiero 11 jugadores solidarios y que sepan lo que nos jugamos".