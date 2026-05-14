Demichelis, contundente tras la derrota ante el Getafe: "Hay que tirar rápido el partido a la basura"

El técnico del Mallorca analizó en rueda de prensa la derrota ante el Getafe en El Coliseum, dónde dejó claro que el encuentro es para "tirarlo a la basura". Además, apuntó que han "regalado los goles y esta categoría errores así penalizan muchísimo"

El Mallorca cayó derrotado de su visita al Getafe en El Coliseum. Una mala primera parte de los de Demichelis condenó a un equipo que se jugará el todo o nada en las últimas jornadas de LaLiga EA Sports. Con este tropiezo, los bermellones se sitúan en la decimoséptima clasificación de la tabla, teniendo que jugar aún contra el Levante en el Ciutat de Levante y ante el Real Oviedo en Son Moix.

De esta manera, tras el 3-1 frente al Getafe. Demichelis ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar la derrota y de su equipo y las sensaciones de cara a esta última semana de campeonato con todo en juego. Por otro lado, Omar Mascarell vio la quinta tarjeta amarilla y se perderá la visita al Levante.

Demichelis, muy duro: "Es un partido para tirar a la basura"

Demichelis fue muy duro calificando la derrota ante el Getafe: "Es un partido para tirar a la basura. Tuvimos tres acciones para marcar y ellos, con dos opciones, hicieron dos goles. Fuimos los principales artífices del resultado. No fuimos nada de lo que veníamos siendo. Hoy hemos regalado los goles y en esta categoría errores así te penalizan muchísimo".

Tras ello, Demichelis quiso poner el foco desde ya en el encuentro ante el Levante de este domingo en el Ciutat de Valencia: "Hay que olvidarse lo antes posible de este partido. Dependemos de nosotros y tenemos que ir a Valencia a ganar al Levante y luego ganar al Oviedo en casa. Nos quedan dos partidos para ser agresivos y salir a jugar para ganar".

Demichelis explica el malestar del vestuario tras perder ante el Getafe

Por otro lado, Demichelis habló del sentimiento del vestuario, que vuelve a sufrir una derrota a falta de tan solo dos jornadas para el final de LaLiga EA Sports: "El equipo está mal, el vestuario está jodido". Catalagó como "retroceso" la derrota de hoy frente al Getafe en El Coliseum pero volvió a dejar un mensaje por la forma del tropiezo del equipo bermellón: "Se puede aceptar perder, porque es parte del deporte, pero hoy no fuimos nosotros y me jode perder así".

Además, Demichelis siguió dando detalles de la derrota frente al Getafe y del foco en las dos últimas jornadas de la temporada: "Vamos a llegar vivos a Valencia, hay que tirar rápido el partido a la basura, saber que hemos sido otro equipos y que podemos volver a ser los de antes. Cuando empiezas a perder en lo que se hizo mal hay que salir de ahí, salir de este partido y volver a los partidos que hemos jugado contra grandes equipos y estado vivos".

Por último, Demichelis habló del papel de la afición del Mallorca, en plena lucha por evitar el descenso: "A la afición les pido disculpas por la prestación de hoy, soy el primer responsable y descontento de ver jugar a mi equipo así. Vamos a necesitar de ellos estas dos y mi equipo va da dar otra cara y otro rendimiento en Valencia. Me preocupa ahora el Levante, que tiene los mismos puntos que nosotros nos jugamos los dos en 90 minutos lo mismo, las cuentas es ir a ganar en Levante".