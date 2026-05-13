Getafe 3-1 Mallorca: Satriano aprieta la lucha por Europa en LaLiga EA Sports

El delantero uruguayo, con su doblete, mantiene a los de Bordalás en la séptima plaza de la clasificación con 48 puntos, dos por detrás del Celta de Vigo. Zaid Romero puso el tercero del partido y Omar Mascarell el único del conjunto de Demichelis, ambos de cabeza

El Getafe recibió en el día de hoy al Mallorca. Los de Bordalás llegaban al encuentro tras empatar ante el Real Oviedo, al igual que el conjunto de Demichelis frente al Rayo Vallecano. Además, ambos equipos afrontaban el duelo en El Coliseum en situaciones diferentes: los locales buscando asentarse en posiciones de Europa y los visitantes alejarse de la zona de descenso.

Satriano golpea sin piedad: dos llegadas, dos goles y un Mallorca desbordado

El Mallorca comenzó mandando en El Coliseum. Los de Demichelis apostaron desde el comienzo atacando por la banda derecha, con un Luvumbo que fue de lo más destacado de los bermellones en la primera parte. Sin embargo, la eficacia del Getafe fue determinante. El conjunto de Bordalás logró dos goles y dos remates a puerta, que le bastaron para irse con ventaja en el marcador.

En este sentido, Nyom agitó el partido con una jugada personal por banda derecha, llegó hasta el área del Mallorca y cedió un balón a placer para Satriano, que abrió el marcador de El Coliseum. Tras ello, los de Demichelis intentaron reaccionar y pudieron encontrar el empate gracias a Muriqi, pero su cabezazo se estrelló en el larguero de la portería de David Soria.

El Getafe, que venía de empatar a cero, iba a seguir buscando el segundo del partido. De esta manera, Satriano firmó el doblete tras un grave error del Mallorca, entre Valjent y Leo Román, que no se ponen de acuerdo y dejan al delantero uruguayo para mandar el balón a la red otra vez. En este sentido, el equipo de Demichelis se quedaba muy tocado pero obligado a reaccionar si no quería seguir estancado en la parte baja de la clasificación de LaLiga.

El Getafe se dispara: Zaid Romero pone el 3-0 y el Mallorca se agarra al partido con Omar Mascarell

En la reanudación del juego, Demichelis introdujo un cambio antes de comenzar la segunda parte, dando entrada a Pablo Torre, que dejó en el banquillo a Luvumbo. Pese a ello, el Mallorca no notó una mejoría, ante un Getafe que se encontraba muy bien plantado y defendiendo de manera contundente a los ataques bermellones.

De esta manera, Zaid Romero iba a desatar la euforia en El Coliseum con el tercer gol del Getafe, aprovechando un gran centro de Luis Milla para lograr, con un cabezazo, ampliar la ventaja en el marcador. No obstante, el Mallorca reaccionó rápidamente y, en la siguiente jugada, Omar Mascarell recortó distancias con otro gran remate de cabeza. Los de Demichelis se venían arriba con el objetivo de sacar algo positivo del partido.

El Mallorca se desangra en El Coliseum y cae al 17º tras el doblete de Satriano

Finalmente, el Mallorca, que se encuentra en plena lucha por evitar el descenso de LaLiga, cayó derrotado ante el Getafe en El Coliseum. Un doblete de Satriano en la primera parte puso la primera piedra para la victoria de los de Bordalás, que supieron aguantar a los ataques de los bermellones.

Zaid Romero puso el tercero en el marcador y Omar Mascarell, en el siguiente minuto, recortó distancias con un cabezazo, al igual que el del defensa argentino. El Mallorca se va muy tocado de El Coliseum, ya que se sitúa en la decimoséptima posición de la tabla con 39 puntos, tras la victoria del Alavés ante el Barcelona. El Getafe, por su parte, en la séptima plaza con 48.

Los últimos dos partidos de Getafe y Mallorca en LaLiga EA Sports

Tras ello, el Getafe comenzará a preparar la visita al Elche en el Martínez Valero, que tendrá lugar el próximo domingo 17 de mayo a las 19:00 horas. Los de Bordalás se medirán a un equipo que viene de caer derrotado ante el Real Betis el pasado martes. Por otro lado, el equipo azulón despedirá la presente temporada con el choque frente a Osasuna en El Coliseum, dónde espera poder acabar en puestos de Europa.

Por su parte, el Mallorca se verá las caras con el Levante en el Ciutat de Valencia este domingo, un partido entre dos equipos que buscdan lograr la permanencia en Primera División. Los de Luis Castro, además, vienen de lograr dos victorias consecutivas, por lo que intentarán prolongar la buena dinámica. Por último, los de Demichelis dirán adiós a esta temporada con el choque ante el Real Oviedo en Son Moix.

- Ficha técnica:

3.- Getafe: Soria; Nyom (Davinchi, min. 64) Djené (Boselli, min. 71), Duarte, Romero, Juan Iglesias; Milla, Damián, Arambarri; Mario Martín y Satriano.

1.- Mallorca: Leo Román; Maffeo, David López, Valjent, Orejuela; Virgili (Asano, min. 67), Darder (Antonio Sánchez, min. 67), Mascarell, Morlanes (Prats, min. 79); Muriqi y Luvumbo (Pablo Torre, min. 46).

Goles: 1-0, min. 14: Satriano; 2-0, min. 41: Satriano; 3-0, min. 63: Romero; 3-1, min. 65: Mascarell.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano). Mostró cartulina amarilla a Mascarell (min. 31), Maffeo (min. 43), Pablo Torre (min. 75) y Antonio Sánchez (min. 81) por parte del Mallorca y a Duarte (min. 78), Davinchi (min. 81) y Mario Martín (min. 87).

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo sexta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Coliseum ante cerca de 12.000 espectadores