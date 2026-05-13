Espanyol - Athletic Club en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el choque de la jornada 36 de LaLiga entre el Espanyol y el Athletic Club

¡Buenas tardes y bienvenidos al RCDE Stadium de Barcelona! En la tarde de hoy les narraremos todo lo que acontezca en este trepidante duelo de la jornada 36 de LaLiga con Europa y el descenso en juego. ¡Arrancamos con la previa!

Mientras que los jugadores llegan al estadio y los entrenadores anuncian sus onces para luchar por los tres puntos, vamos a repasar las alineaciones posibles de ambos equipos

La retirada de Lekue saca el lado más personal de Ernesto Valverde: "Ha sido un gusto entrenarle. Creo que también debutó conmigo y lleva en el club durante 11 años, siempre dando la cara por el equipo, por el club. Es cierto que ha tenido que jugar muchos partidos en posiciones diferentes, porque él llegó como extremo y poco a poco se ha ido reconvirtiendo en lateral. Yo creo que ha habido buenos momentos y, para mí, ha sido un gusto entrenarle. Estoy agradecido y creo que el club también tiene que estar agradecido con lo que ha hecho Lekue aquí".

El entrenador del RCD Espanyol ha dicho que no va a mirar lo que hacen otros equipos. "Lo que importa somos nosotros. Que estemos bien, compitamos al máximo y no lo perdamos nosotros. El rival no importa", destacó.

Manolo González ha dicho que el partido contra el Athletic Club es una final para el RCD Espanyol: "Hay que jugar a morir y darlo todo. Hay que ganar para estar lo más cerca posible del objetivo cuanto antes. Hay que salir a morir".

La gran novedad del once del Athletic Club es la ausencia de Guruzeta. El guipuzcoano se ha erigido como el máximo goleador de la temporada del Athletic Club y empezará el duelo desde el banquillo. Veremos a ver que rol le otorga Ernesto Valverde al atacante en la segunda mitad

Este partido es de vital importancia para el cuadro perico. En caso de no ganar y que el Girona sumase, aunque sea un punto, ante la Real Sociedad, el Espanyol terminaría la jornada en puestos de descenso. Incluso podría ser superado por el Alavés en caso de que los babazorros sumen 3 puntos esta jornada

Los rojiblancos, ganando al Espanyol, adelantaría al Getafe a la espera de ver que hace el conjunto azulón ante el Mallorca. Si los madrileños no ganan, la plaza de la Conference League pasará a manos del cuadro vasco

"Hay que ganar como sea. hay que salir concentrado, ganar y acercarnos al objetivo", resalta Manolo González a poco más de media hora de que comience el partido

Entre las novedades del Espanyol para este duelo está Monchi. El gaditano fue anunciado durante la semana como nuevo director deportivo del club de cara al siguiente curso

El Athletic Club viaja hasta Barcelona para hacer frente a un Espanyol que anda sobre la cuerda floja. El conjunto de Ernesto Valverde sigue pensando en Europa, a pesar de los muchos traspiés que ha acumulado durante el curso. La ocasión es ideal para el equipo rojiblanco, puesto que se mide a un Espanyol que aún no ha ganado en 2026.

Sin victorias para el Espanyol en 2026

El rendimiento de los blanquiazules ha sido nefasto en cuanto a resultados en este 2026. No han firmado ninguna victoria y han sumado un total de 6 puntos de los últimos 54. Si los periquitos no ganan, en función del resto de marcadores de la jornada, podrían acabar en puestos de descenso. El Espanyol debe mejorar en las dos áreas y, más allá de lo estrictamente futbolístico, recuperar la serenidad y la confianza en este tramo decisivo. El varapalo para el equipo y la afición está siendo enorme, ya que en la primera vuelta orbitó los puestos europeos de la tabla. El Athletic, precisamente el rival contra el que los catalanes lograron su última victoria en diciembre (1-2), que apura sus opciones europeas, no se lo pondrá fácil. Los precedentes entre ambos conjuntos auguran igualdad: una victoria para cada equipo y tres empates en las últimas cinco visitas del cuadro vasco.

Las opciones europeas del Athletic Club pasan por ganar al Espanyol

Por su parte, el Athletic Club visita al Espanyol con la intención de olvidar la frustración generada por la derrota (0-1) dolorosa encajada frente al Valencia y jugar una de sus últimas bazas para alcanzar unas plazas europeas que se alejan, pero aún están al alcance del equipo rojiblanco. El mazazo recibido frente al conjunto 'che' tuvo para el Athletic el castigo añadido de las lesiones de Nico Williams y Oihan Sancet, dos futbolistas que después de una decepcionante temporada parecía que se habían entonado, sobre todo el extremo internacional. Ninguno de los dos estará a disposición de Ernesto Valverde en este duelo en el que el conjunto bilbaíno necesita sacar los tres puntos para tener opciones de disputarle la sexta plaza al Celta en el duelo directo entre ambos del próximo domingo en San Mamés o al menos la séptima, con billete de Liga Conferencia, que ocupa el Getafe. Tampoco lo estará Yuri Berchiche, baja de última hora a causa de un golpe en el peroné de la pierna derecha.