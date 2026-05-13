Matarazzo lo deja claro: "Voy a entrenar a la Real Sociedad la próxima temporada"

El entrenador contesta sobre su futuro y resalta el deseo de volver a ganar del cuadro donostiarra, algo que no ha sucedido desde la conquista de la Copa del Rey

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación y ha despejado cualquier duda acerca de su continuidad en el club donostiarra, pese a que en algunas quinielas apareciera en la terna de futuribles para banquillo del Real Madrid. "Voy a entrenar a la Real la próxima temporada", ha contestado en tono distendido al ser preguntado por el asunto.

Matarazzo, además, ha repasado algunas cuestiones relacionadas con su equipo, como el hecho de que la Real Sociedad no vence desde que conquistara la Copa del Rey en La Cartuja. "Tengo ganas de ganar otra vez en LALIGA. Llevamos ya tiempo, muchos partidos. Lo sentimos, sentimos que debemos ganar", ha comentado el técnico para seguir: " El fútbol y la vida son más divertidos cuando ganas. Tenemos un partido difícil mañana contra el Girona, pero queremos ganar".

Matarazzo y si mira hacia abajo

Con 44 puntos y con lo apretado de la clasificación abajo, Matarazzo fue cuestionado por si le preocupa ese final de temporada. "Soy matemático de carrera, pero también me dejo guiar por mis emociones y confío en ellas. No miro a la tabla, pero sí al rendimiento. Quiero ver esfuerzo, intensidad y conexión en el campo. Si lo hacemos, no hablaremos de descenso nunca más", ha contestado el norteamericano.

Para Matarazzo contra el Real Betis se vio otro equipo: "Crecimos en el último partido de manera positiva. Acabamos empujando mucho. Espero mismo compromiso, misma intensidad. Si queremos acabar fuertes, tenemos que hacerlo. Debemos volver a lo que fuimos

Nombres propios

También ha habido lugar para algunos nombres propios de la Real Sociedad. Es el caso de Brais Méndez, quien con Matarazzo está teniendo un rol más secundario. "Es un jugador increíble, que tiene una zurda que sigue sorprendiéndome e impresionándome. Tiene muchas cualidades y es preciso y creativo", ha dicho el técnico para concluir: "No tengo nada en contra, simplemente me he decantado por otros jugadores con otras virtudes".

Además ha descartado a Gonzalo Guedes para el partido contra el Girona. "Ha entrenado por primera vez con todos. Se ha sentido bien, pero esperemos que entrene con más intensidad estos días para estar ante el Valencia".

Finalmente Matarazzo se ha referido al Girona, rival de este jueves. "Es un equipo que tiene mucha movilidad y que es difícil de encontrarle los espacios. Tiene muchas virtudes con el balón, así que hay que incrementar la intensidad en bloque bajo".