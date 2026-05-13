Las otras veces que Fernando Alonso pudo fichar por Mercedes y el destino lo impidió

Unas declaraciones de Aldo Costa, exdirector técnico de Ferrari y Mercedes, han confirmado que el asturiano ha estado muchas veces en el punto de mira de la escudería germana, pero por diferentes motivos nunca se gestó la operación

Fernando Alonso está viviendo una etapa muy complicada en Aston Martin. Y son muchos los que se preguntan qué habría pasado si el asturiano hubiese firmado con Mercedes en algún momento de su carrera: ¿tendría más títulos?, ¿habría llegado ya su victoria 33 en la F1?...

Y es que el interés de la escudería germana en el ovetense ha sido real durante muchas veces de la trayectoria del piloto español en el Gran Circo. Su fichaje estuvo muy cerca de producirse, pero nunca ocurrió.

Fernando Alonso ha estado ligado a Mercedes más veces de las que parece. En diferentes años y con contextos distintos, pero la operación nunca se cerró. Y cada “no” supuso un cambio, algunas veces en Mercedes, otras en la carrera del propio Alonso e incluso en la propia historia de la F1.

2012: cuando Mercedes buscaba un líder y miraba a Alonso

Este curso Mercedes aún no era el gigante que dominaría la era híbrida. Existían muchas dudas interna y los alemanes necesitaban dar un salto definitivo. Un contexto en el que el nombre de Fernando Alonso apareció en las conversaciones internas como el perfil ideal: un piloto ganador para construir un equipo ganador.

Sin embargo, el asturiano estaba plenamente asentado en Ferrari y el equipo italiano no lo iba a dejar escapar. Ni el propio ovetense iba a dar ese paso.

2013: el punto de inflexión que lo cambió todo

Al año siguiente, Mercedes ya afinaba su proyecto y Fernando Alonso seguía siendo uno de los pilotos más determinantes de la parrilla. Pero la F1 estaba a punto de cambiar. El desarrollo del nuevo reglamento híbrido ya se había puesto en marcha y en Brackley tomaron una decisión.

Mercedes optó por estabilidad en lugar de revolución y de nuevo su fichaje fue archivado hasta nueva orden o nuevo momento.

2014: el año en el que Mercedes despega… sin Alonso

El comienzo de la era híbrida supuso el inicio de la época dorada de Mercedes. Los germanos se convierten pronto en el equipo a batir, con Lewis Hamilton a la cabeza, al tiempo que Nico Rosberg acompaña el desarrollo.

Mientras tanto, Fernando Alonso se encuentra en plena transición deportiva, anunciando que era su último año en Ferrari. El problema ya no es solo deportivo. Es de sincronía total: cuando Mercedes necesita cerrar su estructura ganadora, Alonso no encaja en el puzzle.

2015-2016: el segundo intento silencioso y la apuesta por McLaren

El regreso de Alonso a McLaren no hace temblar los cimientos de Mercedes, cuyos monoplazas ya eran una máquina casi perfecta. Es en este periodo cuando más claramente se entiende que Mercedes no decidiese ficharle.

Alonso vive una de sus peores temporadas en la F1, ya que abandonó en 5 de las 7 primeras carreras por problemas mecánicos. Pese a los claros déficits de potencia su motor Honda aquella temporada demostró ser un campeón en las formas, mostrándose siempre humilde y optimista aunque en ciertas ocasiones presionó a Honda públicamente de manera indirecta para que mejorara su motor

Hamilton, el factor que lo cambia todo dentro de Mercedes

La llegada de Lewis Hamilton había redefinido el proyecto Mercedes. Su fichaje marcaría la era dominante de la escudería alemana. Pese a ello, algunos siempre pensaron que existía espacio para los dos. En los despachos germanos optaron por no juntarlos de nuevo.

El relato que confirma Aldo Costa: decisiones que ya estaban tomadas

Las recientes declaraciones de Aldo Costa en en el podcast Terruzzi Raconta vuelven a poner luz sobre ese pasado: "Sinceramente, no me llevaba bien con él. Nada que decir como piloto, como compañero de equipo que presiona para obtener los mejores resultados. Es fortísimo en ambas cosas, pero si se hubiera centrado en pilotar y en el desarrollo, sería perfecto. Probablemente habría ganado siete u ocho campeonatos".

Pero ahí no queda su descripción del asturiano: "Me temo que es un rasgo de su carácter, hasta el punto de que, a pesar de tener un talento increíble, nadie disfrutaba trabajando con él".

Unas palabras que solo hacen confirmar esta historia de amor imposible. Alonso siempre estuvo en el punto de mira, pero su forma de ser no encajó nunca con el proyecto de Mercedes.

Un fichaje imposible que define una era

La historia de Fernando Alonso y Mercedes bien pudo ser distinta si se llegan a comprometer en alguno de estos momentos, pero la vida les puso a ambas partes necesidades diferentes para que no coincidieran. Cuando Mercedes buscaba al piloto perfecto, Alonso estaba atado. Cuando Alonso buscaba el proyecto perfecto, Mercedes ya tenía a Lewis Hamilton. Y por si fuera poco, la F1 lo dificultaba cambiando de reglamento.

Dos campeones y un equipo dominante en plena era híbrida. Una combinación que nunca ocurrió, pero que hizo en su momento soñar a más de uno. Pero, finalmente, todo se quedará en un sueño. A Fernando Alonso le queda poco para colgar su casco y Mercedes parece haber comenzado su segundo reinado con el joven Kimi Antonelli como estrella emergente de la F1 y con George Russell como piloto de referencia.