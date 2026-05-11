Adrian Newey recibe su crítica más feroz desde que llegó a Aston Martin

El prestigioso ingeniero británico parece que no ha acertado del todo con el monoplaza diseñado para esta temporada. Y algunos como el exdirector del equipo Haas F1, Guenther Steiner, creen que ha asumido demasiada responsabilidad en el equipo

Aston Martin está siendo, hasta la fecha, la gran decepción del Mundial de Fórmula 1 2026. Desde que en 2024 se confirmó el fichaje de Adrian Newey para su equipo de ingenieros, eran muchos los que se frotaban las manos pensando en este curso, que era cuando realmente debía verse su mano de trabajo, ya que hasta marzo de 2025 no podía por normativa tocar nada del monoplaza.

Sin embargo, el prestigioso ingeniero británico parece que no ha dado con la tecla esta vez. El AMR26 está teniendo muchos problemas en este inicio del campeonato y, unido a los problemas con el motor de Honda, han llevado al equipo a ocupar la última posición en el Mundial de Constructores y a que Fernando Alonso y Lance Stroll todavía no hayan estrenado su casillero de puntos esta temporada. Y lo peor es que parece que tardarán en hacerlo.

Adrian Newey y un cargo que no le corresponde, según Steiner

Mientras tanto, los expertos en la materia no paran de hacer sangre en la escudería británica. El último en criticar con dureza al propio Adrian Newey ha sido el exdirector del equipo Haas F1, Guenther Steiner.

Según él, en el podcast Drive to Wynn, asumir el cargo de director del equipo en Aston Martin le ha venido grande y le está pasando factura a él y al equipo. Cuestionado por si debía haber cogido dicho rol, responde así de contundente: "No. Y creo que si se le preguntara hoy mismo a Adrian, diría: 'No sé por qué lo hice'. No sé cómo se llegó a eso, si quería ser jefe de equipo o no, pero está claro que eso no entra dentro de sus fortalezas".

Según Steiner, convertirse en director de equipo ha sido un capricho de Newey: "Para él, dar ese paso fue más bien algo así como: ¿por qué demonios? Creo que fue una de esas cosas del tipo: 'Tengo que ser jefe de equipo', sin saber realmente qué hace un jefe de equipo o qué significa serlo".

El exjefe de Haas, al menos, también confía en que acabará solucionando la difícil papeleta que tiene en Silverstone: "Es muy bueno en lo que hace, que es diseñar coches. Bueno, obviamente no el Aston Martin en este momento, pero ya lo arreglará, estoy seguro".

Así se gestó el fichaje de Adrian Newey por Aston Martin

Fue a finales de 2024 cuando Adrian Newey confirmó su salida de Red Bull y su fichaje por Aston Martin. En 2025 asumió el rol de director técnico, pero por el mes de noviembre se anunció que Newey asumiría además el cargo de jefe de equipo para la temporada 2026, sustituyendo así a Andy Cowell, quien pasó a ocupar el puesto de director de estrategia.

Con Newey han llegado otros cambios en Silverstone, como el de colaborar en materia de motores con Honda, pero los resultados se están haciendo esperar. Y todo ello puede terminar afectando directamente al futuro de un Fernando Alonso que ve como su victoria número 33 se le resiste cada vez más.