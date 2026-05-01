Fernando Alonso confiesa dónde pilotará si finalmente sale de Aston Martin

El piloto asturiano tiene claro que si no compite en el Gran Circo el año que viene sí que lo hará en otras competiciones que también le seducen

Aston Martin se ha presentado en Miami sin mejoras a la vista, porque están en el interior de su monoplaza los cambios realizados en este mes de parón, y con el futuro de Fernando Alonso más en el aire que nunca.

El piloto asturiano soltó a su llegada a tierras estadounidenses un auténtico bombazo sobre su continuidad en la Fórmula 1. En primer lugar, lo que más recalcó es que la decisión no está en su mano al 100%, sino que su familia también va a decidir. Y el veredicto saldrá en los meses de verano, porque el ovetense quiere tener claro hacia dónde va el proyecto de Aston Martin.

En su cuarta temporada de verde, el piloto español es consciente de que acaban de iniciar este curso un nuevo proyecto en Silverstone, tras la llegada de Adrian Newey y compañía el curso pasado. Y, por lo tanto, quiere tener paciencia y no tomar una decisión a la ligera por muchos que los resultados no le hayan acompañado nada en este comienzo de 2026.

Fernando Alonso seguirá compitiendo, pero ¿dónde?

Por las palabras que pronunció en el Media Day, la decisión de continuar en las filas de la escudería británica está en el propio tejado de Fernando Alonso, si bien también hay defensores de la idea de que podría ser Aston Martin quien decidiera no prolongar su contrato debido a su edad.

No obstante, el bicampeón del mundo ha querido tranquilizar a sus seguidores haciendo una aclaración: si no compite en la Fórmula lo hará en otra competición: "Mi futuro me lo tomo con mucha tranquilidad. Si sigo compitiendo en F1, creo que será una temporada mejor que esta, con el proyecto en su segundo año. Si dejo estas carreras, sé que competiré en otra categoría".

El Dakar y Le Mans, sus principales alternativas

Tras ello, le cuestionaron por los certámenes que más le seducían: "Como he dicho muchas veces, el Dakar será una posibilidad. Si algún día puedo ganar en carreras de resistencia (Le Mans, donde ganó dos veces), Fórmula 1 (dos mundiales y 32 victorias) y rallies (Dakar), probablemente consiga algo sin precedentes. Es algo que me resulta muy atractivo".

Asimismo, también ha respondido alto y claro sobre Le Mans, que parece su principal alternativa, haciendo alusión a su reciente prueba con el Valkyrie de Aston Martin: "Fue hace dos semanas, y fue una sensación genial. Quizás vuelva a Le Mans algún día de nuevo. No me preocupa demasiado dejar la Fórmula 1. Seguiré compitiendo de alguna manera y, sin duda, seguiré vinculado al equipo en un papel diferente en el futuro".

Alonso sigue acordándose de Le Mans

En este mismo sentido, ha hecho memoria y ha recordado con agrado aquella aventura con Toyota, con los que ganó dos veces Le Mans y fue campeón del mundo de resistencia junto a Buemi y Nakajima: "Fue una experiencia muy bonita. Creo que tanto Le Mans como Indy tienen mucha tradición y transmiten sensaciones muy diferentes durante el fin de semana. No es solo una carrera normal, una carrera de fin de semana como las que hacemos en Fórmula 1. Es un evento anual que tiene algo especial. Y eso se nota desde las verificaciones técnicas hasta la carrera del domingo".

Por último, el asturiano, que ya sabe lo que es dejar el Gran Circo (lo hizo en 2018), tiene claro los factores que le llevarán a tomar una decisión u otra: "Claro, ayuda. Sé cómo es estar fuera de la Fórmula 1. El tipo de carreras que hay fuera de la Fórmula 1 probablemente sean mejores. Por eso algunos pilotos se divierten más fuera de la Fórmula 1. Yo lo descubrí hace 10 años, cuando me pasé a la Indy en 2017, aunque fue una carrera solo".