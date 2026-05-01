F1 GP de Miami 2026 | Horario, canal y dónde ver en TV la carrera sprint en el circuito Miami International Autodrome

El actual líder del Mundial, Kimi Antonelli, llega al gran premio que se disputa en Florida con el deseo de amplia

Imagen de una carrera de la presente temporada 2025-26 de la F1.IMAGO

Se viene un Mundial nuevo. Tras las quejas de los pilotos la Fórmula 1 tomó nota y entre todas las partes interesadas han llevado a cabo un cambio inmediato en el reglamento, el cual llega a este Gran Premio de Miami con Kimi Antonelli como líder con un total de 72 puntos.

El piloto de Mercedes no las tiene todas consigo al asegurar que la marca alemana no trae especificaciones nuevas; sin embargo, sigue siendo el favorito junto a su compañero George Russell para conquistar la carrera sprint (y la del domingo) en territorio estadounidense.

Respecto a los señalados retoques inmediatos para el reglamento de 2026, tenemos que la gran novedad es el aumento de la potencia máxima de recarga y despliegue del sistema eléctrico (superclip) de 250 KW a 350 KW. Con este cambio se pretende permitir que los pilotos vayan más tiempo a fondo, reduciendo de ese modo el criticado lift and coast excesivo.

Novedades en el Williams de Carlos Sainz

En cuanto a los pilotos españoles, se espera que tanto Aston Martin como Williams mejoren sus prestaciones, pero no que sea un gran salto. Carlos Sainz cree que aún les queda camino por recorrer para ser realmente competitivos y Fernando Alonso va incluso más allá hablando directamente de 2027...

Horario de la carrera sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 2026

Después del parón a causa de las cancelaciones de los grandes premio de Arabia Saudí y Baréin, este fin de semana tenemos F1 a muy buena hora, pues la carrera sprint del GP de Miami de 2026 se disputa este sábado 2 de mayo por la tarde.

En España, tras la disputa de los libres el viernes y la ‘qualy sprint’ ese mismo día a las 22:30 horas; la carrera al sprint será el sábado 2 de mayo a las 18:00 horas con un total de 19 vueltas. La carrera clásica queda para el domingo.

Dónde ver la carrera sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 2026

Hay dos opciones para poder ver la Fórmula 1 en España. Cabe recordar que para poder ver la Fórmula 1 en Movistar hay que tener contratado su televisión, Movistar Plus+, añadiéndole además el paquete Motor. Para verlo desde el descodificador. Por el contrario, si se quiere ver en DAZN será necesario tener contratado el paquete total o el esencial.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Miami mediante ESTADIO Deportivo, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo