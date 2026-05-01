F1 GP de Miami 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV el Gran Premio de Fórmula 1 en Miami

Tras un mes de inactividad debido al conflicto de Oriente Medio, la competición se reanuda en el Autódromo Internacional de Miami, donde se espera una reacción de los pilotos españoles y de escuderías como Red Bull y Ferrari

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), ganador hace un mes en Suzuka (Japón), estrena el liderato más joven de toda la historia de la Fórmula Uno este fin de semana en Miami (EEUU), donde se reanuda el Mundial, interrumpido a causa del conflicto bélico en Oriente Medio, con la cuarta prueba del año, la segunda con formato sprint.

El italiano, de 19 años, ganador asimismo en China, lidera con 72 puntos, nueve más que su compañero, el inglés George Russell -vencedor de la prueba inaugural, en Australia, y del sprint de Shanghái-, un Mundial que se reanuda con el muy reclamado y necesario 'retoque' al nuevo reglamento técnico, anunciado la pasada semana por la FIA (Federación Internacional del Automóvil); que reduce la excesiva importancia de la energía eléctrica frente a la generada por el motor de combustión.

En Miami se puede esperar la reacción de los Ferrari, tanto del monegasco Charles Leclerc, que suma 49 puntos, como del séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton (41), que ocupan el tercer y el cuarto puesto de la general; en la que otro inglés, Lando Norris -que capturó el título el año pasado-, con 25, y el otro McLaren, el de su compañero australiano Oscar Piastri (21) se ordenan justo por detrás de ellos.

Ultimátum para los españoles: Fernando Alonso y Carlos Sainz

El campeonato no arrancó bien para los españoles. El madrileño Carlos Sainz (Williams) -cuatro victorias y 29 podios en la F1- 'rascó' dos puntos, al acabar noveno, en China; pero Alonso ha tenido un comienzo de año para el olvido, con un AMR26 -diseñado por el estelar Adrian Newey- del que se esperaba mucho, pero que tiene escasa fiabilidad; en el que el recién estrenado motor Honda no acaba de encajar y provoca, además, fuertes vibraciones.

El doble campeón mundial asturiano -32 triunfos y 106 podios en la categoría reina-, que (tras haber mejorado en su momento todos los de juventud) a los 44 años sigue batiendo récords de veteranía y que acaba de estrenar paternidad, aún no ha logrado puntuar; en una temporada cuya mejor noticia para él ha sido que en Suzuka, al menos, logró acabar la carrera.

Horarios del GP de Miami de F1 2026:

La nueva Fórmula 1 continúa en Miami y debido a la gran diferencia horaria entre España y Miami, los aficionados a la Fórmula 1 tendrán que reservar sus últimas horas del día para ver la acción en pista este fin de semana. Además, al ser un certamen 'al sprint', la acción arrancará muy pronto.

- Entrenamientos libres 1: Viernes 1 de mayo a las 18:00h- Clasificación sprint: Viernes 1 de mayo a las 22:30h- Carrera sprint (19 vueltas): Sábado 2 de mayo a las 18:00h- Clasificación: Sábado 2 de mayo a las 22:00h- Carrera (57 vueltas): Domingo 3 de mayo a las 22:00h

¿Dónde ver el GP de Miami de F1 2026?

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Miami 2026 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.