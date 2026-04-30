La Fórmula 1 regresa en Miami con un bombazo de Fernando Alonso: el asturiano anuncia su posible retirada

El piloto español ha comunicado a su llegada a tierras norteamericanas que este curso podría ser su último en el Gran Circo, sobre todo, viendo como va el proyecto de Aston Martin

Todo en la vida tiene un final y Fernando Alonso, por primera vez, está vislumbrando de cerca el suyo en la Fórmula 1. El asturiano tenía mucha fe en este curso, pero Honda y Aston Martin se la han quitado, por ahora, en las tres primeras carreras.

Tanto es así que, a su llegada a Miami ha soltado un bombazo que nadie esperaba: su retirada está más cerca que nunca. Sobre todo, porque ha anunciado que su futuro en la F1 no dependerá exclusivamente de él. Y es que la paternidad cambia a cualquiera.

Ha sido en el Media Day del Gran Premio de Miami 2026 donde el asturiano ha decidido contarlo sin tapujo alguno. Cuestionado por el rendimiento del AMR26 y por su futuro en el equipo, el ovetense ha sido rotundo: "No he empezado todavía a pensar en el futuro, pero sé que en algún momento del año, alrededor del verano o justo después, tendré que tomar una decisión".

Hasta ahí todo normal porque podría ser un capotazo a la prensa y al propio proyecto británico, ya que a esas alturas de la temporada podría saber si Aston Martin ha remontado el vuelo o si no tiene solución alguna. Pero, posteriormente, hizo alusión a su vida personal: "Tengo que hablar con mi familia también. Con mi gente. Y decidir qué hacer el año que viene".

Fernando Alonso confía en sus opciones todavía

Lo que ha dejado claro es que si se retira no será porque no se vea con facultades de ganar, sino porque le pese más la vida familiar. Cabe recordar que ha sido padre hace menos de un año: "Estoy rindiendo lo suficientemente bien como para demostrar al equipo que puedo dar resultados. Si sigo corriendo, creo que será en una temporada mejor que esta, con el proyecto en su segundo año".

No obstante, algunos también apuntan a que podría ser Aston Martin quien le abriese la puerta al asturiano por su edad, sabiendo que Lance Stroll tiene asegurada su plaza y que el nombre de Max Verstappen ha sonado como posible fichaje para volver a coincidir con Adrian Newey y compañía.

Y cuestionado por ello, Alonso ha sido tajante: "No puedes estar 100% seguro, pero creo que podría depender más de mí". O dicho de otro modo, si no sigue en Aston Martin será porque él no quiere seguir.

El GP de Miami es clave para Aston Martin

Después de las tres primeras paradas del calendario de Fórmula 1, el equipo de Silverstone va último en el Mundial de Constructores, sin haber completado una sola prueba hasta Japón y con un AMR26 que ha dado más problemas que soluciones hasta el momento.

Y con el fin de poner remedio a semejante descalabro inicial, los ingenieros y mecánicos de Aston Martin han aprovechado cada minuto de este parón. Al menos, así lo ha confirmado Mike Krack a su llegada a Miami: "Hemos utilizado estas semanas junto a Honda para mejorar nuestro paquete. Llegamos aquí con otro paquete de contramedidas para mejorar la fiabilidad y el conjunto en general".

Las verdaderas mejoras de Aston Martin en Miami

No han hecho pequeños retoques, sino cambios reales, de arriba a abajo. Así lo han confirmado las cabezas pensantes de la escudería británica. "Hemos introducido algunas modificaciones de hardware para mejorar la fiabilidad", ha asegurado Orihara.

"Hemos trabajado en un paquete amplio para reducir las vibraciones en la fuente, pero también en su mitigación en todo el sistema", ha añadido Krack.