El sorprendente refuerzo de Pellegrini para paliar las lesiones anunciadas por el Betis: otra oportunidad para Bladi

Sin Ángel Ortiz ni Marc Bartra, y con Junior Firpo aún lejos del cien por cien, el técnico chileno ha recurrido al 'olvidado' lateral izquierdo del filial, que empezó a un nivel espectacular y llegó a debutar con el primer equipo, antes de ir perdiendo fuerza hasta ser adelantado por Ian Forns en el Betis Deportivo

La plantilla del Real Betis se ha ejercitado en la mañana de este jueves en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, en la tercera sesión de la semana para preparar el choque de este domingo ante el Real Oviedo en el Estadio de La Cartuja, correspondiente a la jornada 34 en LaLiga EA Sports. Para ultimar los preparativos de este encuentro frente al colista, Manuel Pellegrini ha sorprendido bastante al reclutar a Darling Bladi, un rapidísimo lateral izquierdo que empezó la temporada como un tiro y que luego se ha ido desinflando hasta desaparecer de los onces iniciales del Betis Deportivo en favor de Ian Forns, alternando suplencias y el rol de lateral derecho de urgencias (a pie cambiado).

El Betis se entrena sin los lesionados Ángel Ortiz y Marc Bartra, pendiente de la evolución de Junior Firpo

Pellegrini no podrá contar ante el Oviedo con tres de sus piezas defensivas y, aunque no quiere perjudicar al Betis Deportivo en su apurada lucha por la permanencia en Primera Federación, no le ha quedado más remedio que reclutar a un Bladi que también viene jugando en la derecha debido a los problemas físicos que han sufrido los diestros Óscar Masqué y, sobre todo, Pablo Bustos. Cabe recordar que los servicios médicos del club han confirmado en las últimas 48 horas las inoportunas lesiones de Marc Bartra y Ángel Ortiz, quienes se pierden lo que resta de curso.

Además, Junior Firpo todavía no cuenta con el alta después de entrenarse con el grupo de manera parcial durante estos tres últimos días. Junior lleva parado desde finales de marzo, cuando sufrió una lesión muscular después de jugar dos encuentros casi completos (175 minutos de 180 posibles) con la selección de la República Dominicana. No juega desde el 15 de marzo, cuando sumó 63 minutos ante el RC Celta de Vigo, y no va a forzar un regreso para minimizar los riesgos de una nueva recaída que amplíe el largo historial de dolencias.

De hecho, casi no ha podido pillar el ritmo por culpa de sus constantes parones. En su regreso al club el pasado verano, ya llegó con unas molestias que hicieron que tardase en aparecer en los entrenamientos. En octubre cayó por una dolencia en los isquiotibiales, que volvieron a darle problemas el pasado mes enero. Con el alta médica desde el martes, necesita acumular entrenamientos para contar también con el alta competitiva.

Darling Bladi, de más a menos: inicio fulgurante en el filial, debut con el primer equipo y desplome

Ante esta situación, Pellegrini ha vuelto a recurrir a Bladi, a quien ha convocado para tres de los encuentros de esta temporada e incluso debutó con el primer equipo del Betis en el duelo de la primera ronda de la Copa del Rey ante el modesto Atlético Palma del Río cordobés, saliendo a falta de sólo dos minutos ya con 1-7 en el marcador el pasado 30 de octubre. Antes, el futbolista franco-marfileño de 21 años ya había entrado en la lista de citados del chileno para los choques ligueros frente al Levante UD y a la Real Sociedad, entre el 14 y el 19 de septiembre en las jornadas 4 y 5 en Primera división.

Y no era para menos, porque en esas fechas otoñales se daba por hecho que el filial se le quedaría pequeño muy pronto y acabaría la 25/26 en la máxima categoría nacional. Nada más lejos, el rendimiento de Bladi ha ido decreciendo, perdiendo el puesto de titular indiscutible aún con Javi Medina como entrenador del Betis Deportivo y se ha mantenido igual desde la promoción de Dani Fragoso después de la destitución del malagueño.

Con todo, en esta primera temporada en la entidad heliopolitana, Darling Bladi suma un total de 1.939 minutos repartidos en 26 choques en Primera RFEF (21 de titular) y el mencionado duelo de Copa del Rey con los 'mayores'. Ante el Real Oviedo, el próximo domingo, podría volver a ir convocado en un choque en el que el Real Betis buscará acabar con una racha de dos meses sin ganar en La Cartuja en Liga.