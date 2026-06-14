Crece la competencia para el Sevilla: Pablo Martínez toma una decisión

Al interés de Getafe, Rayo Vallecano, Osasuna y Elche se suma también el del Alavés, además del club nervionense. Pero el centrocampista, que acaba contrato el 30 de junio, aún espera que el Levante mueva ficha antes de avanzar en otras opciones

El Sevilla FC se mueve en el mercado para reforzar su plantilla con fichajes a muy bajo coste o, a ser posible, directamente gratis. De ese modo han aterrizado ya en Nervión Juan Iglesias, cerrado desde hace meses por Antonio Cordón, y Jon Guridi, el primero de José Ignacio Navarro al frente de la dirección deportiva. Además, junto al defensa del Getafe y el centrocampista del Alavés, cuyos contratos acaban formalmente el 30 de junio, no debe tardar en producirse la oficialidad del central francés Arouna Sangante, con el que también está todo arreglado desde hace tiempo para aprovechar su salida del Le Havre como agente libre.

Dentro de esos parámetros, al club hispalense le encaja también Pablo Martínez, mediocentro del Levante de 28 años por el que ya ha preguntado. Como ha informado ESTADIO Deportivo, sin embargo, aún no se ha avanzado de manera importante en este frente. El interés sevillista viene de lejos y por ahora se ha limitado a conocer cuáles serían sus pretensiones de cara a un posible fichaje que tampoco conllevaría ningún desembolso económico en forma de traspaso, pues acaba contrato el 30 de junio.

Una larga lista de clubes interesados

En la misma situación se encuentran el resto de clubes que han llamado a su puerta. Ya se conocía que, además del Sevilla FC, el madrileño está en el punto de mira de Getafe, Rayo Vallecano, Osasuna y Elche. Pero la lista sigue aumentando, apuntándose en las últimas horas que también el Alavés anda tras sus pasos, según El Correo. Es precisamente la marcha de Guridi, que rechazó una oferta de renovación, y el interés que suscita Antonio Blanco, seguido por el Villarreal, el que ha llevado a Sergio Fernández, director deportivo babazorro, a rescatar el interés por un jugador que está en la agenda del club vitoriano desde hace varias temporadas, cuando el Levante militaba en Segunda división.

Pablo Martínez escuchará primero al Levante

Por ahora, como el resto, desde Mendizorroza se han limitado a explorar las condiciones de una hipotética contratación. Y es que, al mismo tiempo, se apunta que Pablo Martínez aún no ha decidido abrirse definitivamente a elegir un nuevo destino. Por ahora, sigue ando prioridad a su actual club, que no ha movido ficha para presentarle una oferta de renovación pese a ser su capitán y haber sido un jugador importante en los planes de Luís Castro, el gran responsable del milagro de la permanencia.

Los números de Pablo Martínez en el Levante

En total, el ex canterano del Alcorcón ha sumado 27 partidos en LaLiga (más otros dos en la Copa del Rey) y 1.864 minutos de juego. Una lesión en el ligamento colateral de la rodilla izquierda sufrida a mediados de febrero le mantuvo fuera de los planes del técnico portugués durante cuatro jornadas, después de haber sido titular en sus siete primeros partidos al frente del Levante. Pero tras recuperarse y entrar desde el banquillo en un par de encuentros, volvió a convertirse en indiscutible para Luís Castro en las últimas ocho jornadas, en las que contribuyó a la remontada granota con tres de sus cinco asistencias del curso, en el que también ha anotado un gol.

Pablo Martínez arribó al club valenciano en 2019 para enrolarse en un primer momento en su filial. Pero esa misma campaña ya debutó con el primer equipo de la mano de Paco López, ganando protagonismo tras sus cesiones en el Mirandés y el Huesca. De este modo, ha llegado a disputar 155 choques con la camiseta azulgrana, en los que ha firmado 12 tantos y 18 asistencias. Sin duda, una importante experiencia en la elite que ahora desean aprovechar varios clubes de LaLiga, si bien, agradecido por todo, el madrileño escuchará antes al Levante.