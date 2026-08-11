Alexis Sánchez cambia de planes: firma por el FC Montréal y Chile deberá seguir esperando

El exdelantero del Sevilla ha llegado a un acuerdo por dos temporadas para jugar en la MLS con el conjunto canadiense, por lo que la vuelta a su país deberá retrasarse un poco más después de ver cómo con su buen final de temporada en Nervión le llegaban más ofertas

Uno que llega y otro que ya se fue. Robbie Ure pisó ayer por primera vez la capital hispalense para pasar las pruebas médicas y convertirse en el nuevo delantero del Sevilla Fútbol Club, ocupando así una de las vacantes dejadas por Akor Adams y Alexis Sánchez. El nigeriano fue vendido al Venezia y el chileno, que firmó por un solo año tras llegar libre de Udinese, finalmente no llegó a un acuerdo con el club nervionense para firmar por una segunda temporada y también puso fin a su periplo en Nervión.

Así, todo hacía indicar que el de Tocopilla volvería a hacer las maletas para regresar a Sudamérica, con la opción de regresar a Chile para jugar en el Universidad de Chile, quien ya había mantenido contacto con los agentes del 'Niño Maravilla' para cerrar su carrera en su país.

Sin embargo, el chileno estaba a la espera de que el mercado se moviera algo más y le surgiera alguna otra oportunidad, pues todavía se siente competitivo para seguir compitiendo a un nivel mayor. Y su regreso a Chile tendrá que esperar ya que ha aparecido una oportunidad desde la Major League Soccer, la liga estadounidense, según ha desvelado el periodista italiano Fabrizio Romano, para jugar dos temporadas en el CF Montréal.

De hecho, el acuerdo entre el jugador el club canadiense está ya cerrado y solo falta la oficialidad de su fichaje. De esta forma, el chileno se asegura seguir en activo hasta los 39 años y competir en una liga que en los últimos años ha aumentado muchísimo el nivel con incorporaciones de la talla de Leo Messi, Luis Suárez, Rodrigo de Paul, Heung-min Son o Antoine Griezmann y Brais Méndez este mismo verano.

El exsevillista también contaba con otras propuestas de ligas de Arabia Saudí o Brasil pero finalmente ha apostado por emigrar a Canadá para jugar con el CF Montreal. En Nervión deja un buen bagaje, con una sensación de irregularidad debido a algunas lesiones sufridas durante la pasada temporada aunque tanto su inicio de Liga como el final fue de lo más destacable en este Sevilla.

Una montaña rusa en el Sevilla

El ex del Arsenal, Inter de Milán o Barcelona firmó cuatro goles y dos asistencias en 30 partidos como nervionense, siendo el último de ellos clave para la permanencia, el conseguido en la jornada 34 ante la Real Sociedad para darle los tres puntos a un Sevilla que venía de estar dos jornadas consecutivas en los puestos de descenso.

Un jornada más tarde, nuevo en casa ante el Espanyol, el chileno daba un último servicio al Sevilla con su asistencia a Akor Adams en el tiempo añadido para ganar por 2-1 y dejar la permanencia sellada virtualmente.

Estos últimos partidos, donde la figura de Alexis fue clave para lograr el objetivo, hizo que el Sevilla valorase su continuidad, de ahí que se sentaran ambas partes para escucharse. Sin embargo, no se le encontró encaje a la operación dentro del limitado presupuesto nervionense.