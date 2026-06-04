Puerta abierta para la continuidad de Alexis Sánchez en el Sevilla

Su aportación vital en la recta final y su compromiso propician que en Nervión no se descarte que el chileno firme por una temporada más baja dos condiciones asumibles por el delantero de 37 años

Alexis Sánchez termina contrato en Nervión el 30 de junio, pero su continuidad una temporada más no estaría para nada descartada para la dirección deportiva nervionense después de un magnífico tramo final en el que aunó compromiso y aportación decisiva para la salvación.

La economía de guerra en Nervión obliga a tomar las decisiones más factibles dentro de un margen razonable y, ante la falta de recursos para lanzarse al mercado con garantías, en el Sánchez-Pizjuán se baraja exprimir al máximo el talento del experimentado futbolista a sus 37 años.

Ya el pasado 5 de mayo ESTADIO Deportivo apuntó que podría darse este escenario, y lo cierto es que las dos partes valorarían con predisposición la ampliación por un curso más.

Dos condiciones imprescindible para la continuidad de Alexis Sánchez

Tanto es así, que se espera que se sienten para hablar con dos condiciones 'sine equanon' que tendría que asumir el futbolista. La primera, mantener el perfil bajo de salario con el que aterrizó en el Ramón Sánchez-Pizjuán, alrededor de 500.000 euros netos, o incluso rebajarlo, y la segunda, aceptar el rol secundario que ya tuvo en gran parte de la pasada temporada. Es decir, que sería un recurso de fondo de armario para desatascar partidos con sus destellos, al menos, obviamente que, por méritos propios, se ganara más protagonismo.

A priori, el chileno no tendría ningún problema en acatar estos dos puntos, pues, al fin y al cabo, apenas cambiaría su situación ni en lo económico ni en lo deportivo y podría seguir compitiendo al máximo nivel en Europa.

Al margen de por su estrecho margen de maniobra en el mercado, esta decisión estaría motivada principalmente por la contribución de Alexis Sánchez para la permanencia, exhibiéndose como el futbolista con más chispa y decisivo del plantel.

Contribución clave y compromiso que han convencido a García Plaza

De este modo, marcó contra la Real Sociedad, dio la asistencia a Akor Adams en el 2-1 ante el Espanyol y robó el balón en la jugada del tanto que culminó la remontada contra el Villarreal en el Estadio de La Cerámica.

En total, terminó la campaña con un total de 1.400 minutos repartidos en 30 partidos y con un saldo con cuatro goles y dos asistencias, en su mayoría en momentos importante y decisivos, como, por ejemplo, el tanto en el derbi contra el Betis en La Cartuja o el que brindó el triunfo en Mendizorroza.

En este sentido, García Plaza está más que satisfecho con su rendimiento, lo expresó públicamente, y no ve con malos ojos disponer de un futbolista de su experiencia, peso en el vestuario y carácter determinante cuando el físico se lo permite.

El Sevilla ya trató de retener el verano pasado a Suso

Así, esta situación del chileno se asemeja a la del verano pasado con Suso, al que, una vez finalizado su contrato, Del Nido Carrasco le puso una oferta encima de la mesa para continuar, si bien el gaditano la declinó por diversas razones y mantuvo su palabra con el Cádiz.

Alexis no tendría ningún acuerdo con nadie a pesar de haber recibido llamadas desde Brasil, Argentina o México, y a día de hoy no se descarta que el chileno no haya dicho aún su última palabra como futbolistas nervionense. La opción existe, desde luego.