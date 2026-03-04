El Sevilla valora el fichaje de Alexis Sánchez "con datos fehacientes"

El conjunto nervionense tendría seis puntos menos restando las participaciones de gol del veterano delantero chileno, que ante el Betis rompió una sequía anotadora de casi cuatro meses para convertirse en el jugador más veterano en marcar en El Gran Derbi

Siempre se habla mucho de Alexis Sánchez. Ésa es la conclusión. Se habló mucho de las dudas que ofrecía su fichaje dada su edad y su pobre rendimiento en Italia en los cursos anteriores; igual que se habló mucho de su espectacular inicio de curso, superando con creces todas las expectativas; se ha hablado mucho de su considerable bajón después de sus dos lesiones musculares; se ha hablado mucho de su indudable compromiso, saltando cada día el primero a los entrenamientos; y se está hablando muchísimo de su golazo en El Gran Derbi y de todo lo que encierra ese movimiento letal para cabecear en plancha.

El Sevilla FC valora con hechos objetivos el fichaje a coste cero de Alexis Sánchez

Por hablar del '10' blanquirrojo, incluso habla el propio Sevilla FC, que ha publicado este miércoles un reportaje en sus medios oficiales para valorar "la reafirmación, con datos fehacientes, del buen fichaje de Alexis Sánchez en el verano de 2025 por el club blanquirrojo".

"El chileno, que abría el camino de la remontada en el feudo verdiblanco rematando a la perfección el gran centro de Oso desde la izquierda, acumula unos números más que destacables hasta la reciente jornada 26", resalta el análisis que realizan desde el club nervionense para poner en valor el rendimiento del afamado atacante.

El rendimiento de Alexis en la 25/26: tres goles, una asistencia y dos pases clave

Han tenido que pasar un total de 116 días (rozando los cuatro meses) para poder volver a ver al 'Hombre Maravilla' haciendo de nuevo honor a ese sobrenombre que le ha acompañado desde bien Niño. No marcaba desde que lo hizo de penalti ante el FC Barcelona en la jornada 8 disputada el 5 de octubre de 2025.

Su casillero anotador en Nervión lo había inaugurado en su segundo partido oficial con la camiseta del Sevilla FC, para marcar el definitivo 1-2 en la victoria contra el Deportivo Alavés del 20 de septiembre. Su inicio fue fulgurante desde el debut, justo la semana antes, ya que asistió a Peque Fernández de tacón para el 2-2 contra el Elche CF.

Igualmente, cabe apuntarle en lista de méritos la no menos decisiva pre-asistencia en el 0-1 ante el Rayo Vallecano del 28 de septiembre, lanzando un pase para que José Ángel Carmona corriese y la pusiese sólo para que Akor Adams la empujase a la red. Fue justo antes de su segundo gol, para abrir el marcador el 4-1 al Barça, cita en la que también fabricó el tanto de Isaac Romero a pase final de Rubén Vargas en el momentáneo 2-0.

El Sevilla FC tendría seis puntos menos sin las contribuciones de gol de Alexis Sánchez

Desde aquel 5 de octubre ya no había vuelto a participar en un gol hasta el momentáneo 1-2 contra el Real Betis que le convierte en el goleador más veterano de El Gran Derbi con 37 años y 72 días, superando a Joaquín Sánchez. Como resalta el Sevilla FC en su reportaje, con ese gol aumentó a seis las participaciones directas e indirectas en tantos de los nervionenses.

Todo ello, con el beneficio añadido de que esas apariciones se traducen aritméticamente en un cálculo de seis puntos que no estarían en el casillero sevillista. Alexis Sánchez lo ha hecho en sólo 858 minutos repartidos en 18 encuentros (8 como titular). "Un buen fichaje, según datos fehacientes" expuestos por la entidad blanquirroja, que se despedirá del andino el próximo 30 de junio salvo sorpresa mayúscula. "Quiero irme por la puerta grande", advertía el '10'.