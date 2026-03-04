El fichaje "más difícil" de Monchi en el Sevilla: "Me masacraron en redes y tuve que apagar el teléfono"

El de San Fernando reveló detalles que no se conocían de la operación por Lopetegui, realzó que Reyes fue su primera gran decisión y ofreció algunos de sus secretos a la hora de fichar

Monchi, ahora presidente del recién ascendido San Fernando, repasó su trayectoria en el Sevilla en una entrevista con LaLiga, en la que desveló detalles desconocidos de sus gestiones como director deportivo nervionense y se refirió a decisiones que marcaron su carrera y que resultaron francamente difíciles o determinantes.

En este sentido, el isleño tiene claro cuál fue su decisión más compleja en Nervión y aportó un detalle que hasta ahora no había trascendido. Y es que a la hora de elegir entrenador para la 19/20 se decantó por Julen Lopetegui, una elección impopular entre el sevillismo.

"La decisión de traer a Julen fue la más difícil, pues levantó mucha polémica. Cuando lo llamé, se lo comenté y me dijo que había leído una encuesta en Marca de 60-40 y le dije: de cada diez, once no te quieren, pero si estás por la labor y estás dispuesto, vas hacia delante. Estaba en Tanzania, se filtró lo de Julen y tuve que apagar el móvil, que sería la primera vez en mi vida que lo haría. Me estaban masacrando en redes y no quería dejarme influir por la opinión contraria. Llamé a Castro y Arroyo y me dijeron que siguiera con mi decisión. Conseguimos títulos, Champions... Fue una decisión difícil y tuvo su recompensa", señaló Monchi, que señaló como su primera gran decisión en el Sevilla la venta de Reyes.

Monchi explica que la venta de Reyes marcó un antes y un después en el Sevilla

"Mi primera decisión complicada fue la venta de José Antonio Reyes. Era importante y tuvo mucha controversia y gente en contra. Fue una venta estratégica y ese dinero permitió traer a Baptista, Adriano, Renato...", señaló el exejecutivo sevillista, que aseguró que dicho traspaso marcó un antes y un después.

"Nos posicionó en el mercado con algo de dinero para dar el siguiente paso. Antes de eso era la permanencia y luego fue buscar Europa. Para un traspaso beneficioso hay que buscar el momento, el timing, buscar el precio oportuno, el relevo, si es el momento o hay que esperar... No siempre he acertado. Algunas veces hemos dicho no vendemos y luego malvendes; y al revés. A Reyes antes del Arsenal lo quiso comprar el Madrid, aguantamos el tirón y se vendió por mucho más. La venta tiene parámetros que a veces controlas, que crees que controlas o que no", apuntó Monchi.

"Con Dani Alves tuvimos suerte"

Además, señaló la clave para el fundamental fichaje de Daniel Alves y los primeros mercados en los que profundizó: "El mercado brasileño y el francés fueron los que más rendimiento nos dieron. Luego en Argentina, con Perotti, Fazio, Armenteros, Lautaro... Una vez que crecimos como dirección deportiva, los tentáculos eran más amplios", apuntó el León de San Fernando, que fue sincero en cuanto a posiblemente su operación más rentable.

"Con Daniel Alves tuvimos la suerte de contar con Antonio Fernández en el Sudamericano de Punta del Este, era uno de los pocos acreditados. No había que ser muy listo para verlo, pero tuvo la capacidad de convencer al jugador", señaló Monchi, que indicó cuál ha sido sierpre su arma principal a la hora de ir a fichar a un futbolista.

"El argumento más importante o el equipaje que tienes que llevar cuando vas a negociar es tener alternativas. Eso es fundamental. Si no tienes alternativas estás muerto. Oye, quiero comprar este jugador y si no viene este, tengo a este. Y si no, tengo a este. Porque si no, pagas sobreprecio seguro. Y claro, al final el jugador viene, pero ¿en qué condiciones? ¿En cuánto coste? La capacidad de tener alternativas es fundamental", indicó.

