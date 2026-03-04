Real Sociedad - Athletic Club: Onces, horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de vuelta de semifinales de Copa del Rey

La Real Sociedad llega a la vuelta de semifinales en un gran estado de forma y defiende el 0-1 logrado en San Mamés, mientras que el Athletic Club necesita ganar en el Reale Arena para darle la vuelta a la eliminatoria y meterse en la final de la Copa del Rey

La Copa del Rey se detiene en Donostia para vivir una de esas noches que marcan temporada. Real Sociedad y Athletic Club se juegan el pase a la final en 90 minutos, o los que hagan falta, con un derbi que llega cargado de tensión, orgullo y cuentas pendientes. El 0-1 de la ida en San Mamés ha inclinado la balanza del lado txuri-urdin, pero la mínima ventaja mantiene la eliminatoria completamente abierta. El Reale Arena dictará sentencia en un duelo donde no caben medias tintas, la Real quiere confirmar su momento y el Athletic está obligado a reaccionar si no quiere despedirse del sueño copero.

La eliminatoria llega marcada por la dinámica positiva de la Real Sociedad, tan solo ha perdido uno de los últimos 14 partidos, y por la necesidad del Athletic de dar un golpe sobre la mesa en un escenario exigente. El billete a la final del 18 de abril en La Cartuja está en juego y el margen de error es mínimo. El equipo dirigido por Pellegrino Matarazzo quiere hacer valer el factor campo y su solidez defensiva, mientras que los de Ernesto Valverde necesitan recuperar pegada y contundencia para remontar la eliminatoria.

La Real Sociedad con ventaja y confianza para sellar el pase

La Real Sociedad afronta este choque en un buen momento, encadenando una racha casi perfecta. Los txuri-urdin han logrado tres victorias en sus últimos cinco partidos, con un balance reciente de resultados positivo pese al tropiezo en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid por 4-1. En ese tramo han sumado triunfos de mérito ante el Mallorca (0-1), Elche CF (3-1) y el propio Athletic Club (0-1 en Copa), además de un empate ante el Real Oviedo (3-3). En esos cinco encuentros han anotado 9 goles y encajado 8, mostrando pegada, aunque también cierta irregularidad defensiva.

Su último triunfo liguero, el trabajado 0-1 frente al Mallorca, reforzó la confianza de un equipo que está sabiendo competir en escenarios exigentes, especialmente en eliminatorias. El 0-1 conseguido en San Mamés en la ida de estas semifinales de la Copa del Rey ha colocado a los donostiarras en una posición ventajosa. No obstante, en el vestuario mantienen el discurso de prudencia, la eliminatoria sigue abierta y cualquier detalle puede cambiar el rumbo del partido.

El Athletic Club obligado a remontar en el Reale Arena

El Athletic Club llega a esta cita con la presión de tener que remontar el 0-1 adverso. El conjunto bilbaíno ha mostrado una versión algo irregular en las últimas semanas, pese a los buenos resultados el equipo no convence, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su empate más reciente, 1-1 frente al Rayo Vallecano, evidenció cierta falta de contundencia ofensiva en momentos determinantes.

Para los de Valverde, el reto es claro, necesitan marcar y, al mismo tiempo, evitar que la Real encuentre espacios al contragolpe. La intensidad, el juego por bandas y la eficacia en las áreas serán determinantes si quieren darle la vuelta a la eliminatoria. El técnico rojiblanco confía en la experiencia competitiva de su plantilla para afrontar una noche en la que no hay margen para la especulación.

Posibles alineaciones de Real Sociedad - Athletic Club en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey

Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez, Gorrotxategi, Soler, Brais Méndez, Guedes, Zakharyan y Oyarzabal.

Athletic Club: Unai Simón, Areso, Vivian, Laporte, Yuri, Ruiz de Galarreta, Jaureguizar, Iñaki Williams, Sancet, Berenguer y Guruzeta.

Real Sociedad - Athletic Club: fecha y horario de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey

El partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic Club está programado para el miércoles 4 de marzo de 2026, a las 21:00 horas, en el Reale Arena.

¿Dónde ver en directo en televisión el Real Sociedad - Athletic Club de Copa del Rey?

El Real Sociedad - Athletic Club de la vuelta de semifinales de Copa del Rey será ofrecido en abierto a través de La 1 TVE, RTVE Play y bajo demanda por Movistar, a través de Movistar Plus+ (M7), M+ LALIGA (M54 O110). Para acceder a esta emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma de contenidos deportivos correspondiente.

¿Cómo seguir online el Real Sociedad - Athletic Club de semifinales de la Copa del Rey?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Real Sociedad - Athletic Club de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Reale Arena. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.